"الفتح العثماني" يثير جدلا بين وزير التعليم المصري وبطل مسلسل "ممالك النار"

قال وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي إن ما تم تداوله حول أن المناهج المصرية تتناول فترة الحكم العثماني لمصر على أنه كان يمثل فتحًا لمصر ليس له أساس من الصحة.

وذكر الوزير في منشور على صفحته بموقع فيسبوك أنه يتم الإشارة إلى تلك الفترة من تاريخ مصر بعنوان (الحكم العثماني لمصر)، ويتم تناولها بموضوعية تامة دون تمجيد أو تعظيم للشخصيات التاريخية، مثلما هو متبع في باقي الموضوعات والمناهج الدراسية في مصر.

وأكد الوزير أن مناهج التاريخ "تتسم بالموضوعية ولا تعكس أية توجهات سياسية أو دينية أو أيدولوجية". لكنه هاجم فترة الحكم العثماني لمصر، قائلا إن تلك الفترة "ساد بها الجهل والتخلف نتيجة للركود".

يأتي هذا بعد لغط أثاره مسلسل مصري من إنتاج إماراتي يهاجم فترة الحكم العثماني في مصر.

وعلّق الممثل خالد نبوي، بطل مسلسل "ممالك النار"، على البيان قائلا إن هناك تجهيلا متعمدا للطلاب، مطالبا بمحاسبة المسؤولين السابقين عن وضع مناهج التاريخ.

ممالك النار

تدور قصة مسلسل "ممالك النار" حول سقوط دولة المماليك في مصر على أيدي العثمانيين في بدايات القرن الـ16 الميلادي.

ويستعرض المسلسل فترة حكم السلطان العثماني سليم الأول والمعارك التي خاضها، كما يقدم التحولات الكبرى في تاريخ المنطقة بعد معركة جالديران بين العثمانيين والدولة الصفوية، وحتى معركة مرج دابق بين العثمانيين والمماليك.

هو كلمة الفتح العثمانى ديه اتقالت فى اى مناهج درسناها قبل كده ؟؟؟ انا مش فاكرة انى درست انها فتح ..عمرو اديب بيكلم هاتفيا منتج ممالك النار و بيقوله انت غيرت مصطلح الفتح العثمانى للاحتلال العثمانى !! — Reham (@rorosheko) December 14, 2019

يذكر أن الإمبراطورية العثمانية استمرت 600 عام، وحكمت أجزاء واسعة من آسيا وشرق أوربا وشمال أفريقيا، لتكون واحدة من أكبر الإمبراطوريات في التاريخ، وعادة ما يروج لها الأتراك بأنها فتحت أراضي شاسعة من العالم ونشرت الإسلام، وهو ما قدمته الدراما التركية في مسلسلات ضخمة حازت على شهرة واسعة، مثل "الفاتح"، و"قيامة أرطغرل".

https://twitter.com/MMakahla/status/1206199500580294656?ref_src=twsrc%5Etfw

لكن في ظل الخلافات السياسية الحالية بين تركيا من جهة والإمارات والسعودية ومصر من جهة أخرى يقدر محللون أن المسلسل يسعى إلى الإساءة لصورة العثمانيين، وسيشكل خطوة لمواجهة الإنتاج الدرامي التركي.