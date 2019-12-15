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شاهد: فنانة أمريكية ترتل آية الكرسي

15/12/2019

نشرت الفنانة الأمريكية جينيفر غراوت عبر صفحتها على فيسبوك مقطع فيديو ترتل فيه آية الكرسي.

وأرفقت الفنانة الأمريكية الفيديو بتعليق تحدثت فيه عن بداية اهتمامها بالموسيقى العربية وتوصية أستاذها لها بالبدء في الاستماع للقرآن الكريم.

وحظي الفيديو بتداول واسع على مواقع التواصل، بين معجب ومنتقد لما قامت به.

وحسب سيرتها الذاتية على صفحتها،  طورت جينيفر عراوت اهتمامها بالموسيقى العربية أثناء إقامتها في مونتريال، حيث احتكت بالجاليات العربية، ثم التحقت بمعهد لتدريس اللغة العربية.

يذكر أن الفنانة الأمريكية غنت بعدة لهجات عربية، ولديها جمهور عربي بعد أدائها لأغاني مطربات عرب، مثل أم كلثوم وفيروز وشادية، وذلك أثناء وبعد مشاركتها في برنامج مسابقات تلفزيوني على إحدى القنوات العربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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