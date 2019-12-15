بزي موحد.. صورة للعائلة الملكية في الأردن تحظى بتفاعل واسع

حظيت صورة نشرتها الملكة رانيا مع زوجها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأبنائهما، بتفاعل كبير على مواقع التواصل، بحوالي نصف مليون إعجاب على إنستغرام و60 ألف تفاعل على فيسبوك.

نشرت الملكة رانيا الصورة أمس على حسابها بموقع إنستغرام، وأعادت نشرها صباح اليوم على فيسبوك، مهنئة الأردنيين بالعام الجديد 2020.

وتميزت الصورة بظهور العائلة المالكة بزي موحد، عبارة عن قمصان بيضاء وبنطلونات سوداء، واكتفت الملكة رانيا بتعليق مختصر عليها "سنة خير علينا جميعًا، كل المحبة من عائلتنا لكم".

والملكة رانيا من مواليد عام 1970، وتتميز بحضورها القوي في الإعلام وخصوصا في المجالات التعليمية والخيرية، وتصنف ضمن السيدات الأوائل ذوات الاهتمام الكبير بحقوق المرأة والطفل.

التقت الملكة رانيا بالملك عبد الله بن الحسين عام 1993، وكان حينها لا يزال أميرًا، وتزوجا في نفس العام. وفي عام 1999 تولى عبد الله الثاني عرش الأردن بعد وفاة والده الملك حسين.

وأنجبت رانيا أربعة أبناء هم: ولي العهد الحسين بن عبد الله، والأمراء: إيمان وسلمى وهاشم.