بعد 22 عاما.. انفصال الممثل البريطاني كولين فيرث عن زوجته

أعلن الممثل البريطاني كولين فيرث وزوجته الإيطالية يوم الجمعة انفصالهما بعد زواج دام 22 عاما.

وتزوج فيرث من معدة الأفلام الوثائقية ليفيا جوجيولي عام 1997.

لعب فيرث (59 عاما) دور الرجل الإنجليزي المتحكم في انفعالاته في أفلام مثل (لاف أكتوالي) "الحب الحقيقي" و(بريدجيت جونزس داياري) "مذكرات بريدجيت جونز" ومسلسل (برايد اند بريجيدس) "كبرياء وتحامل".

وقال ممثلا الزوجين في بيان مشترك "انفصل كولين وليفيا فيرث. سيحتفظان بصداقة حميمة وسيظل يجمع بينهما حبهما لابنيهما. وهما ينشدان الاحتفاظ بالخصوصية، ولن تكون هناك تعليقات أخرى".

وفيرث واحد من أكثر الممثلين شعبية في بريطانيا، وقد نال جائزة أوسكار وجائزة جولدن جلوب عام 2011 عن دوره في فيلم (ذا كينجز سبيتش) "خطاب الملك" حيث لعب شخصية الملك جورج السادس.