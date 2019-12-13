شاهد: فيسبوك ينقذ شابين مغربيين محاصرين في الثلوج

قالت السلطات المغربية إن سلطات الدفاع المدني تمكنت مساء أمس الخميس من إنقاذ شابين عالقين في الثلوج بجبل تدغين في إقليم الحسيمة شمالي المغرب، بعد بث أحدهما فيديو استغاثة عبر فيسبوك.

وكانا السائحان المقيمان في فرنسا والمنتميان لمدينتي سلا وتمارة قد قررا تسلق جبل تدغين وحدهما دون مساعدة وأصيب أحدهما بكسر في كتفه ورجله.

ووجه أحد الناجين نداء استغاثة عبر بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وانتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة لتتدخل بعدها السلطات المحلية والأمنية لإنقاذهما بمساعدة مرشدين سياحيين ومجموعة من أبناء منطقة الريف.

وحسب بيان السلطات المحلية في مدينة الحسيمة البعيدة عن العاصمة الرباط بأكثر من 400 كيلومتر، فإن سلطات الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى الشابين في الوقت المناسب ونقلتهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.