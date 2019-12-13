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شاهد: فيسبوك ينقذ شابين مغربيين محاصرين في الثلوج

13/12/2019

قالت السلطات المغربية إن سلطات الدفاع المدني تمكنت مساء أمس الخميس من إنقاذ شابين عالقين في الثلوج بجبل تدغين في إقليم الحسيمة شمالي المغرب، بعد بث أحدهما فيديو استغاثة عبر فيسبوك.

وكانا السائحان المقيمان في فرنسا والمنتميان لمدينتي سلا وتمارة قد قررا تسلق جبل تدغين وحدهما دون مساعدة وأصيب أحدهما بكسر في كتفه ورجله.

ووجه أحد الناجين نداء استغاثة عبر بث مباشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وانتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة لتتدخل بعدها السلطات المحلية والأمنية لإنقاذهما بمساعدة مرشدين سياحيين ومجموعة من أبناء منطقة الريف.

وحسب بيان السلطات المحلية في مدينة الحسيمة البعيدة عن العاصمة الرباط بأكثر من 400 كيلومتر، فإن سلطات الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى الشابين في الوقت المناسب ونقلتهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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