شاهد: قاتل يحاول الهرب من القاعة أثناء محاكمته

بث موقع "لايف نيوز" الروسي، لقطات مصورة لمحاولة هرب فاشلة من داخل قفص الاتهام بقاعة محكمة في موسكو، نفذها فتى يبلغ من العمر 18 عامًا متهم بقتل شقيقته.

ووثق شريط فيديو محاولة فرار الفتى ليونيد غرايزر، من قفص الاتهام بشكل أثار في البداية سخرية الحراس ورجال الأمن، حتى كاد بالفعل أن ينجح في الهرب، فسارعوا لإحباط العملية.

وظهر ليونيد وهو يتشبث بسقف القفص الخشبي المحبوس بداخله، محاولًا دفع جسده للأعلى فيما سخر منه الحراس باعتبارها محاولة "غبية" لكن التصرف الساذج كاد يتحول إلى حقيقة حين نجح المتهم بالفعل في تجاوز سقف القفص وبدأ الشروع بالهرب من خلال سقف قاعة المحاكمة لينتبه الحراس على الفور ويهرعوا لمنعه.

ويحاكم الفتى بتهمة طعن شقيقته حتى الموت، ويُتوقع أن يكون ليونيد قد ارتكب جريمته وهو تحت تأثير المخدرات التي عثر عليها في مكان الحادث، وحظي فيديو محاولة الهرب الفاشلة بانتشار واسع على شبكة الإنترنت.