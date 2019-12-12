البث الحي
منوعات|روسيا

شاهد: قاتل يحاول الهرب من القاعة أثناء محاكمته

الحراس سخروا منه في البداية لكنه كاد أن يهرب بالفعل
الحراس سخروا منه في البداية لكنه كاد أن يهرب بالفعل
12/12/2019

بث موقع "لايف نيوز" الروسي، لقطات مصورة لمحاولة هرب فاشلة من داخل قفص الاتهام بقاعة محكمة في موسكو، نفذها فتى يبلغ من العمر 18 عامًا متهم بقتل شقيقته.

ووثق شريط فيديو محاولة فرار الفتى ليونيد غرايزر، من قفص الاتهام بشكل أثار في البداية سخرية الحراس ورجال الأمن، حتى كاد بالفعل أن ينجح في الهرب، فسارعوا لإحباط العملية.

وظهر ليونيد وهو يتشبث بسقف القفص الخشبي المحبوس بداخله، محاولًا دفع جسده للأعلى فيما سخر منه الحراس باعتبارها محاولة "غبية" لكن التصرف الساذج كاد يتحول إلى حقيقة حين نجح المتهم بالفعل في تجاوز سقف القفص وبدأ الشروع بالهرب من خلال سقف قاعة المحاكمة لينتبه الحراس على الفور ويهرعوا لمنعه.

ويحاكم الفتى بتهمة طعن شقيقته حتى الموت، ويُتوقع أن يكون ليونيد قد ارتكب جريمته وهو تحت تأثير المخدرات التي عثر عليها في مكان الحادث، وحظي فيديو محاولة الهرب الفاشلة بانتشار واسع على شبكة الإنترنت.

المصدر : الغارديان
المزيد من منوعات

شاهد: أستراليا تقتل حوتا "بطيخي الرأس".. ما الأسباب؟

قتل الحوت بطيخي الرأس في أستراليا (موافع التواصل)

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

إيرانية تضرم النار في جسدها بعد هدم السلطات بيتها (فيديو)

لحظة هدم كوخ السيدة الصغير من قبل البلدية (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)