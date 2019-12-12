شاهد: أسد يباغت حارسه وينهش ذراعه

تعرض حارس في حديقة حيوان كراتشي جنوبي باكستان، إلى هجوم مباغت من أسد أثناء إطعامه.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة إدخال الحارس كانو بيراديتا يديه القفص لإطعام الأسد وأنثاه، فانقض عليه الأسد بغتة وكاد يلتهم ذراعه.

وظل الحارس متعلقًا بالقفص، وذراعه بين فكي الأسد لنحو 40 ثانية قبل أن يتمكن من إفلاتها من بين أنيابه ويسقط على الأرض بينما تنزف ذراعه، وسط ذعر وصراخ زوار الحديقة.

ووفق تقارير إعلامية، نقل الحارس إلى المستشفى واستقرت حالته، فيما قال مدير الحديقة إن الحارس خالف التعليمات بالاقتراب الخطر من قفص الأسود.