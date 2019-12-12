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تويتر.. ترمب وأوباما يتصدران قائمة الشخصيات السياسية لعام 2019

12/12/2019

نشرت شركة تويتر عبر مدونتها وحساباتها المتخصصة بعض الإحصائيات حول أبرز الشخصيات والمواضيع الرائجة على منصتها خلال عام 2019.

وتصدر الرئيسان الأمريكيان دونالد ترمب (الحالي) وباراك أوباما (السابق)، قائمة العشر شخصيات سياسية المتصدرة على المنصة، بينما جاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المرتبين التاسعة والعاشرة، على التوالي.

الإحصائيات شملت مجالات الرياضة والموسيقى والفن، بالإضافة لأبرز التغريدات والوسوم المتداولة خلال العام.

وفي المجال الرياضي، احتل اللاعب البرازيلي نيمار المرتبة الأولى قائمة الرياضيين، وبعده اللاعب الأرجنتين ليونيل ميسي، ثم اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بينما تصدر نادي برشلونة قائمة الأندية، يليه نادي ريال مدريد ثم مانشستر يونايتد.

وتصدرت فرقة بي تي اس الكورية قائمة أفضل عشر فرق في مجال الموسيقى. وتصدر مسلسل "Game of Thrones" قائمة المسلسلات، وتصدر فيلم "The Avengers: Endgame" قائمة الأفلام.

حساب تويتر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شارك أبرز التغريدات التي حظيت بتفاعل كبير في عام 2019 في ثلاث دول عربية، وهي مصر والسعودية والإمارات.

وأطلقت تويتر وسمي (#(ThisHappened2019 و (#حدث_في_2019) للتفاعل مع إحصائياته لعام 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + تويتر
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