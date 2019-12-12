أطاحت به في الهواء.. شاهد ما فعلته "بالوعة" بصبي متهور

دفع طفل ثمن لهوه وتهوره مع "بالوعة صرف صحي" بعدما ألقى عود ثقاب مشتعلًا بداخلها لتنفجر على الفور وتطيح به في الهواء، في لقطات حظيت بانتشار واسع على منصات التواصل بالصين.

ورصدت كاميرا مراقبة داخل أحد المجمعات السكنية في مدينة تشوتشو شمالي الصين، لحظات مخيفة عاشها الطفل وصديقه الذي كان يسير معه في الطريق.

وأظهر المقطع المصور الطفلان يسيران سويًا قبل أن يقف الطفل فوق غطاء "بالوعة المجاري" وينحني ملقيًا عود الثقاب المشتعل بداخلها، لتنفجر تحت قدميه بفعل قوة اندفاع الهواء المضغوط وتطيح بالطفل.

وأدت قوة الانفجار إلى دوران الطفل حول نفسه 360 درجة في الجو قبل أن يسقط بشدة على الأرض، فيما طار غطاء البالوعة نحو الجهة الأخرى من الرصيف.

لم يتعرض الطفل لإصابات خطيرة -وفق تقارير محلية- لكنه ظهر يعرج نحو الرصيف، فيما تجمع عدد من سكان المجمع حولهما.

ووفقًا لموقع "weixin" الصيني، فإن عود الثقاب الذي أشعله الصبي أدى إلى اشتعال غاز الميثان المحبوس داخل البالوعة المغطاة.