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شاهد: أفعى كوبرا برأسين تثير ضجة في الهند

11/12/2019

أثارت أفعى كوبرا نادرة برأسين ضجة في الهند بعدما شاهدها سكان إحدى القرى شرقي البلاد.

يبلغ طول هذا الثعبان النادر، وهو من فصيلة الكوبرا، 35 سنتيمترا.

الثعبان أحدث ضجة في قرية إكاروكي وأصبح محور اهتمام السكان، الذين قدموا له الحليب ورفضوا تسليمه إلى مسؤولي الغابات.

وقال السكان إن هذه المعاملة المتميزة للثعبان، بسبب وجود رأسين له وهو ما يقترب من الأساطير.

وعن أسباب وجود ثعبان برأسين، توضح سوما تشاكرابورتي الخبيرة في علم الحيوان أن هذا الوضع يماثل لحظة انقسام الأجنة في حالة التوأمين الملتصقين بالبشر أو ربما يرجع ذلك إلى بعض العوامل البيئية مثل التلوث الشديد أو أي نوع من الإشعاع وبالتالي حين يفقس البيض الذي وضعته الزواحف تكون النتيجة هكذا.. ثعبان برأسين.

وتنتمي الكوبرا إلى (نايا كاوتيا)، وهو الاسم العلمي لهذه الكوبرا، وتتواجد في جنوب وجنوب شرق آسيا.

وعادة ما يعثر على تلك الزواحف السامة في حقول الأرز والمستنقعات والمراعي والغابات ومناطق أخرى.

المصدر : رويترز
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