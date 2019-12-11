البث الحي
منوعات|الصين

البراءة في أسمى صورها.. ماذا فعل طفل أطاحت سيارة بأمه؟ (فيديو)

الطفل ركل السيارة وعنّف السائق واحتضن والدته باكيا
الطفل ركل السيارة وعنّف السائق واحتضن والدته باكيا
11/12/2019

حظي مقطع فيديو بانتشار واسع على منصات التواصل، لرد فعل غاضب من طفل بعدما صدمت سيارة والدته أثناء عبورهما أحد الشوارع في منطقة دادوكو بمدينة تشونغتشينغ الصينية.

ويظهر الفيديو الأم وهي تعبر الشارع من الجهة المخصصة للمارة، وكانت ممسكة بيد طفلها عندما صدمتهما إحدى السيارات من ناحية الأم فأطاحت بهما ووقعا على الأرض.

وببراءة الأطفال، انفجر الطفل باكيًا، فزعًا مما حدث وخوفًا على والدته التي تلقت الصدمة المباشرة، وهرع الطفل نحو السيارة يركلها بقدمه قبل أن يعنّف السائق ويصرخ في وجهه.

ثم عاد الطفل سريعًا ليحتضن والدته ويواسيها ويطمئن عليها وهو ما زال يبكي، ليحظى رد فعله بانتشار واسع على شبكة الإنترنت.

وتجمّع المارة عقب وقوع الحادث، ونقل السائق المخطئ المرأة المصابة وطفلها في سيارته إلى المستشفى، وحمّلت الشرطة سائق السيارة المسؤولية الكاملة عن الحادث.

المصدر : نيوز فلير
المزيد من منوعات

شاهد: أستراليا تقتل حوتا "بطيخي الرأس".. ما الأسباب؟

قتل الحوت بطيخي الرأس في أستراليا (موافع التواصل)

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)

إيرانية تضرم النار في جسدها بعد هدم السلطات بيتها (فيديو)

لحظة هدم كوخ السيدة الصغير من قبل البلدية (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يتهم تركيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا

ماكرون يتهم تركيا وروسيا بتأجيج حملة معادية لفرنسا في أفريقيا (غيتي)

مصر: قتلى ومصابون في انهيار عقارين بعد أمطار غزيرة بالإسكندرية (فيديو)

الأمطار تُغرق الإسكندرية (موافع التواصل)