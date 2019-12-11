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أصغر طالب جامعي في العالم يتوقف عن الدراسة

الطفل البلجيكي لوران سيمون
الطفل البلجيكي لوران سيمون
11/12/2019

عاد الطفل البلجيكي لوران سيمون ليثير الجدل بعد إعلانه التوقف عن الدراسة الجامعية.

لوران، 9 سنوات، لفت أنظار العالم الشهر الماضي بعد أن أعلن عن طموحه في أن يصبح أصغر خريج جامعي في العالم أقل من 10 سنوات.

لوران قال إنه يأمل في الحصول على شهادة جامعية في الهندسة الكهربائية من جامعة أيندهوفن الهولندية قبل عيد ميلاده في 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

لكن الجامعة أبلغت لوران ووالديه أن هناك صعوبة في حصوله على الشهادة الجامعية في فترة قصيرة.

ورغم تأكيد الجامعة بأن "لوران هو فتى موهوب بشكل استثنائي ويدرس بوتيرة غير مسبوقة"، إلا أنها قالت: "مع ذلك، لا تعتبر الجامعة أن هذا الموعد النهائي المستهدف ممكنا، نظرا لعدد الامتحانات التي سيتعين على لوران اجتيازها قبل عيد ميلاده العاشر في 26 ديسمبر".

وأضاف البيان أن الجامعة اقترحت جدولًا زمنيا يناسب الطفل ويسمح له بإكمال دراسته بحلول منتصف عام 2020.

وأكدت الجامعة على أن تسريع هذا الجدول الزمني غير ممكن وسيكون غير مواكب للتطور الأكاديمي الخاص بالطفل، قائلة إنه يمكن للوران الحصول على شهادة البكالوريوس "بنجاح في غضون 10 أشهر لإجراء دراسة تستغرق عادة 3 سنوات".

لكن لوران ووالده كررا رغبتيهما في أن يحصل لوران على درجة البكالوريوس في سن 9 سنوات.

ووصف الطفل الجامعة بأنها "كاذبة" في منشور له عبر "إنستغرام" نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قبل أن يقوم بحذفه.

منشور لوران قبل حذفه كما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية

وشكر لوران في منشور عبر موقع "إنستغرام" كل من ساندوه من سياسيين وجامعات، قائلا: "عندما يغلق باب واحد، تفتح أبواب أخرى".

وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، يعد الأمريكي مايكل كيرني هو أصغر خريج جامعي وحقق هذا الإنجاز في يونيو/ حزيران 1994 عندما كان عمره 10 سنوات و4 أشهر.

المصدر : الجزيرة
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