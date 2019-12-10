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كيف تتغلب على ضغوط العمل قبل بدء عطلة نهاية العام؟

10/12/2019

عادة ما تكون الفترة التي تسبق نهاية العام مرهقة بشكل خاص في مكان العمل، وذلك بسبب كل الأمور التي يكون عليك الانتهاء منها قبل أن تستمتع بقضاء عطلتك التي تستحقها.

ولكنْ هناك طرق للتأكد من ألا ينتهي بك المطاف إلى ورطة.

يمكن على سبيل المثال، تسجيل تواريخ في مفكرة خاصة للمهام التي يتعين تنفيذها بها قبل وقت محدد، بحسب ما يوصي به "معهد استشارات الصحة المهنية" في ألمانيا.

يقول المعهد إنه إذا كنت ستبقى بعيدا عن العمل لفترة طويلة في نهاية العام، فمن الواضح أنه لا يمكنك القيام بكل شيء سلفا، لذلك من الجيد أن يكون هناك زملاء ينوبون عنك للتعامل مع الأمور المهمة التي قد تطرأ في غيابك.

قد يكون من المفيد أيضا تمرير رسائل البريد الإلكتروني الواردة، إلى الزملاء بصورة تلقائية، مما سيجنبك الاضطرار إلى فحص سيل من رسائل البريد الالكتروني الواردة عندما تعود إلى العمل في العام الجديد، ففي الكثير من الأحيان، يمكنهم تحديد ما هو مهم وما يمكن حذفه.

يقترح "معهد استشارات الصحة المهنية" أن تقوم بالاحتفال بآخر يوم لك في العمل قبل بدء إجازتك، من أجل الاستمتاع بروح الإجازة. ومن بين طرق القيام بذلك، مقابلة الأصدقاء وتبادل الهدايا.

وقبل أي شيء، فإن التطلع إلى الاستمتاع بعطلتك سيجعل الأمر ممتعا بصورة أكبر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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