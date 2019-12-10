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عفيفة إسكندر.. غوغل يحتفل بواحدة من أشهر مطربات العراق

غوغل يحتفل بذكرى ميلاد أشهر مطربة في تاريخ العراق
غوغل يحتفل بذكرى ميلاد أشهر مطربة في تاريخ العراق
10/12/2019

يحتفل، اليوم الثلاثاء، محرك البحث العالمي "غوغل" بالذكرى الثامنة والتسعين لميلاد المطربة العراقية "عفيفة إسكندر"، بوضع صورة لها على محرك البحث.

وكانت عفيفة المغنية الأولى في العراق في العصر الملكي وهي أكثر المطربات شهرة في تاريخ البلاد، وغنت ما يقرب من 1500 أغنية طوال مشوارها الفني، وعُرفت بـ "شحرورة العراق".

ولدت عفيفة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول عام 1921، في الموصل، وعاشت في بغداد وتوفيت فيها يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول عام 2012، بعد صراع طويل مع المرض وكان عمرها 91 عامًا.

وفي سن الـ 12 عامًا تزوجت عفيفة من عازف وفنان عمره 50 عامًا يدعى "إسكندر اصطفيان" ومنه أخذت لقب إسكندر، وكانت أول حفلة أحيتها في عام 1935، ولقبت بالمونولجست لإتقانها ألوان الغناء والمقامات العراقية.

عفيفة إسكندر

 

غنت عفيفة المونولوج بلغات عدة، وسافرت إلى القاهرة عام 1938 وعملت لمدة طويلة مع فرقة "بديعة مصابني" وهي أشهر راقصة وممثلة مصرية في الأربعينيات، وعملت كذلك مع فرقة الراقصة تحية كاريوكا.

شاركت ممثلةً في فيلم "يوم سعيد" مع الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، ومثلت في أفلام أخرى في لبنان وسوريا ومصر من بينها "القاهرة ـ بغداد" و"ليلى في العراق".

تعرفت في مصر إلى الشاعر إبراهيم ناجي والأديب المازني، ثم عادت إلى بغداد وأسست صالونا يحمل اسمها، وضم مجلسها في ذلك الوقت أبرز رجال السياسة والأدب والفن في العراق.

من أبرز أغانيها "حركت الروح، مسافرين، قسما، قلب قلب، غبت عني فما الخبر، نم وسادك صدري، ياعاقد الحاجبين"، وقبل وفاتها بعام، شاركت عفيفة في مسلسل "فاتنة بغداد" عام 2011، وكانت في عمر التسعين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية
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