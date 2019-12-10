رد فعل يأسر القلوب.. رضيعة تسمع صوت أمها لأول مرة (فيديو)

أدهشت رضيعة بريطانية صماء، الجميع برد فعل آسر عند سماعها صوت والدتها لأول مرة، بعد تركيب سماعات الأذن الطبية لها قبل استيقاظها في الصباح.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع، نشره والد الطفلة على صفحته بموقع تويتر، يرصد اللحظة العاطفية ورد فعل طفلته جورجينا حين استيقظت من نومها وسمعت صوت أمها للمرة الأولى.

وظهرت جورجينا البالغة من العمر 4 أشهر، وهي تصدر أصواتًا جميلة وصراخات سعيدة وحركات باليد، فرحًا بعد سماعها صوت والدتها تقول "حسنًا، لقد فتحنا السماعات.. هل سنقول مرحبًا للجميع؟".

وعلى الفور، أصدرت الرضيعة صريرًا ممتعًا أبهر الجميع، لترد والدتها مرة أخرى بالقول "أوه، هذا رائع للغاية"، حتى أن رواد الإنترنت طالبوا والدها بتسجيل مقاطع أخرى للرضيعة التي أبهرت المستخدمين برد فعلها الآسر.

وقال والد الرضيعة، المقيم في مدينة هاروغيت البريطانية، إنه أصيب بصدمة حين ولدت ابنته صماء، لكن بمساعدة الجمعية الوطنية للأطفال للصم، والرابطة البريطانية للصم، تمكنت جورجينا من سماع أصوات العالم من حولها.

وعبر الأب عن سعادته من هذه البداية الإيجابية، مشيرًا إلى تحسن السمع لدى ابنته لكن لا يزال يتعين عليهم إجراء المزيد من الاختبارات.