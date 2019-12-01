"متزعليش لو سِبتك".. وفاة برلماني مصري في حفل زفاف ابنته

توفي، في الساعات الأولى من يوم السبت، عضو مجلس النواب المصري عن محافظة الجيزة، محمد بدوي دسوقي (66 عامًا)، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة خلال حفل زفاف ابنته، وفق وسائل إعلام مصرية.

فرح يتحول لعزاء

دسوقي لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف إلى فندق "نايل ريتز كارلتون" المطل على ميدان التحرير بالقاهرة والمقام فيه حفل الزفاف، ولم تفلح معه محاولات بعض الحضور إنعاش قلبه.

المسعفون نقلوا النائب المصري لمستشفى السلام بمنطقة الزمالك، حيث تأكدت وفاته، ونشر مدير صفحته الرسمية على فيسبوك نبأ الوفاة.

سادت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي البرلماني الراحل بينما تقدم العديد من الأهالي والمسؤولين عبر منصات التواصل بعزاء أسرته.

في لفتة مؤثرة، أشار شهود عيان لوسائل إعلام محلية، إلى أن دسوقي أصيب بأزمة قلبية أنهت حياته، بعد تأثره بسماع أغنية "متزعليش لو سِبتك… لو لقيتي دموع في عيني ده عشان هتمشي وتسيبيني".

هذه الأغنية أداها الفنان مدحت صالح في مسلسل "أبو العروسة"، وسقط بعدها النائب على الأرض لينتهي كل شيء، ويتحول الفرح إلى عزاء ودموع وحزن، وفق شهود العيان.

شُيع جثمان دسوقي بعد ظهر السبت، من أحد مساجد شارع البحر الأعظم بالجيزة، ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، المزمع عقدها يوم 8 من الشهر الجاري، تأبين النائب الراحل، مع إعلان خلو المقعد البرلماني تمهيدًا لإجراء انتخابات تكميلية.

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