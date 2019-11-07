رحيل مفاجئ.. الموت يغيب الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي

صدمة كبيرة انتابت الوسط الفني المصري في الساعات الأولى من اليوم الخميس بإعلان نقابة المهن التمثيلية وفاة الممثل الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عامًا.

سبب الوفاة

وسائل الإعلام المصرية ذكرت أن هيثم توفي بمنزله نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

الصحف ذكرت أن خطيبة الفنان الراحل تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

النقابة أعلنت أن صلاة الجنازة ستقام على الفنان الراحل من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم.

هيثم المولود في أبريل/نيسان 1984 هو ابن الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد.

المشوار الفني

بدأ مشواره الفني عام 2006 في فيلم (حليم) من بطولة والده، إذ استكمل هيثم دور أحمد زكي في الفيلم بعدما توفي الأخير إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة قبل إنهاء بطولة الفيلم الذي جسد فيه حياة المطرب الراحل.

قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

من أفلامه (البلياتشو، وكف القمر، وسكر مر، والكنز)، وفي التلفزيون قدم (الصفعة، ودوران شبرا، والسبع وصايا، وأستاذ ورئيس قسم، وكلبش).

حصد جائزة أفضل ممثل شاب في مصر عن دوره في مسلسل (دوران شبرا).

كان مسلسل (علامة استفهام) في رمضان 2019، آخر أعمال الفنان الراحل في الدراما التلفزيونية، فيما يمثل فيلم (الكنز 2) أخر أعماله السينمائية.

نعي واسع

عدد من الفنانين نعى الفنان هيثم زكي، منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي.

وفاة النجم الشاب #هيثم_أحمد_زكي صدمة موجعة لجمهوره وجمهور والده أيضاً.. كأنما مات أحمد زكي ثانية! pic.twitter.com/0yz1SJZ5vp — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) November 7, 2019

لا حول ولا قوة الا بالله والبقاء له وحده.

توفى الفنان هيثم أحمد زكي.

عرفته إنسان طيب ومخلص ومحب لغيره.

الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الجنة ان شاء الله. — Amr Waked (@amrwaked) November 7, 2019

وداعا هيثم ، اللهم ارحمه و اكرم نزله و الهمنا الصبر و السلوان #هيثم_أحمد_زكي pic.twitter.com/bmFg5LylpE — Mostafa Shaban (@MostafaShaban) November 7, 2019

انا ماكنتش اعرفه شخصيا بس كنت طول الوقت متعاطف معاه وحاسس ان حظه قليل في الدنيا وفاة أمه وهو طفل وبعدها والده حتى في الفن كان بيوجعني اوي احساسه لما بيشبهوا ممثلين تانيين بأبوه وهو لا وكنت حاسس انه اتظلم ونجوميته اتأخرت .. نقول ايه ما يغلاش على اللي خلقه .. الفاتحه #هيثم_احمد_زكي — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) November 7, 2019

لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمه يارب، الفاتحة علي روح الجميل هيثم احمد زكي pic.twitter.com/iELI8x4C1X — Sarah Elshamy (@Sarahelshamy) November 7, 2019

يااااه.. رجع لحضن ابوه وامه.. هيثم احمد زكي في ذمة الله.. أسأل الله ان يتغمدك برحمته الواسعة ويسكنك فسيح جناته.. — ياسـمـين مـحـفـوظ (@YasminMahfouz) November 7, 2019

توفي الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية… فقد هيثم وعمره لم يكن يتجاوز التاسعةوالدته الفنانةالراحلة هالة فؤاد بعد معاناتها مع مرض السرطان ورحل والده الفنان أحمد زكي بنفس المرض عاش هيثم يتيما…ومات وحيدا الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/RmMcp35hxm — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) November 7, 2019