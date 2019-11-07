رحيل مفاجئ.. الموت يغيب الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي

صدمة كبيرة انتابت الوسط الفني المصري في الساعات الأولى من اليوم الخميس بإعلان نقابة المهن التمثيلية وفاة الممثل الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عامًا.
وفاة النجم الشاب #هيثم_أحمد_زكي صدمة موجعة لجمهوره وجمهور والده أيضاً.. كأنما مات أحمد زكي ثانية! pic.twitter.com/0yz1SJZ5vp
— Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) November 7, 2019
لا حول ولا قوة الا بالله والبقاء له وحده.
توفى الفنان هيثم أحمد زكي.
عرفته إنسان طيب ومخلص ومحب لغيره.
الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك الجنة ان شاء الله.
— Amr Waked (@amrwaked) November 7, 2019
وداعا هيثم ، اللهم ارحمه و اكرم نزله و الهمنا الصبر و السلوان #هيثم_أحمد_زكي pic.twitter.com/bmFg5LylpE
— Mostafa Shaban (@MostafaShaban) November 7, 2019
انا ماكنتش اعرفه شخصيا بس كنت طول الوقت متعاطف معاه وحاسس ان حظه قليل في الدنيا وفاة أمه وهو طفل وبعدها والده حتى في الفن كان بيوجعني اوي احساسه لما بيشبهوا ممثلين تانيين بأبوه وهو لا وكنت حاسس انه اتظلم ونجوميته اتأخرت .. نقول ايه ما يغلاش على اللي خلقه .. الفاتحه #هيثم_احمد_زكي
— Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) November 7, 2019
لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمه يارب، الفاتحة علي روح الجميل هيثم احمد زكي pic.twitter.com/iELI8x4C1X
— Sarah Elshamy (@Sarahelshamy) November 7, 2019
يااااه.. رجع لحضن ابوه وامه.. هيثم احمد زكي في ذمة الله..
أسأل الله ان يتغمدك برحمته الواسعة ويسكنك فسيح جناته..
— ياسـمـين مـحـفـوظ (@YasminMahfouz) November 7, 2019
توفي الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية…
فقد هيثم وعمره لم يكن يتجاوز التاسعةوالدته الفنانةالراحلة هالة فؤاد بعد معاناتها مع مرض السرطان ورحل والده الفنان أحمد زكي بنفس المرض
عاش هيثم يتيما…ومات وحيدا
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. pic.twitter.com/RmMcp35hxm
— Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) November 7, 2019
لا حول ولا قوة الا بالله
وفاة #هيثم_أحمد_زكي
ربنا يرحمه يارب ويجعل مثواه الجنه pic.twitter.com/VnsJwgULts
— Yasmina Alelwany (@YasminaElwany) November 7, 2019