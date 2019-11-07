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رحيل مفاجئ.. الموت يغيب الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي

هيثم هو ابن الفنانين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد
هيثم هو ابن الفنانين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد
7/11/2019

صدمة كبيرة انتابت الوسط الفني المصري في الساعات الأولى من اليوم الخميس بإعلان نقابة المهن التمثيلية وفاة الممثل الشاب هيثم أحمد زكي عن عمر ناهز 35 عامًا.

سبب الوفاة
  • وسائل الإعلام المصرية ذكرت أن هيثم توفي بمنزله نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.
  • الصحف ذكرت أن خطيبة الفنان الراحل تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.
  • النقابة أعلنت أن صلاة الجنازة ستقام على الفنان الراحل من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، ظهر اليوم.
  • هيثم المولود في أبريل/نيسان 1984 هو ابن الممثلين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد.

المشوار الفني
  • بدأ مشواره الفني عام 2006 في فيلم (حليم) من بطولة والده، إذ استكمل هيثم دور أحمد زكي في الفيلم بعدما توفي الأخير إثر صراع طويل مع مرض سرطان الرئة قبل إنهاء بطولة الفيلم الذي جسد فيه حياة المطرب الراحل.
  • قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.
  • من أفلامه (البلياتشو، وكف القمر، وسكر مر، والكنز)، وفي التلفزيون قدم (الصفعة، ودوران شبرا، والسبع وصايا، وأستاذ ورئيس قسم، وكلبش).
  • حصد جائزة أفضل ممثل شاب في مصر عن دوره في مسلسل (دوران شبرا).
  • كان مسلسل (علامة استفهام) في رمضان 2019، آخر أعمال الفنان الراحل في الدراما التلفزيونية، فيما يمثل فيلم (الكنز 2) أخر أعماله السينمائية.

نعي واسع
  • عدد من الفنانين نعى الفنان هيثم زكي، منهم ليلى علوي ومنة شلبي ورانيا يوسف وأحمد السقا ومراد مكرم وحسن الرداد وعلي الطيب وسارة الشامي.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف مصرية + وكالات
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