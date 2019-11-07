تشييع جنازة الفنان المصري هيثم أحمد زكي

شيع جثمان الممثل المصري هيثم أحمد زكي، الذي توفي فجر الخميس عن عمر ناهز 35 عاما وحيدا في منزله.
التفاصيل
- تشييع الجنازة تأخر لفترة قاربت الساعتين، ونقلت صحف ومواقع مصرية عن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن السبب في تأخير صلاة الجنازة يعود إلى أنه لم يكن هناك شخص من أهل الممثل الراحل لاستلام الجثمان.
- زكي أوضح أنه تواصل مع مسؤولين في النيابة العامة، التي قررت أن يتسلم زكي الجثمان.
- هيثم هو ابن الممثل الراحل أحمد زكي، الذي توفي عام 2005، والممثلة الراحلة هالة فؤاد التي رحلت عن الحياة عام 1993، عن 35 عاما أيضا.
- هيثم ولد في أبريل/ نيسان 1984، وبدأ مشواره الفني عام 2006 في فيلم (حليم) الذي استكمل فيه دور والده بعد وفاته ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.
- من أفلامه (البلياتشو) و(كف القمر) و(سكر مر) و(الكنز)، وفي التلفزيون قدم (الصفعة) و(دوران شبرا) و(السبع وصايا) و(أستاذ ورئيس قسم) و(كلبش).
- وفاة هيثم أحدثت صدمة كبيرة في مصر وبين زملائه من الممثلين.