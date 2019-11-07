البث الحي
منوعات

تشييع جنازة الفنان المصري هيثم أحمد زكي

الممثل المصري الراحل هيثم أحمد زكي
الممثل المصري الراحل هيثم أحمد زكي
7/11/2019

شيع جثمان الممثل المصري هيثم أحمد زكي، الذي توفي فجر الخميس عن عمر ناهز 35 عاما وحيدا في منزله.

التفاصيل
  • تشييع الجنازة تأخر لفترة قاربت الساعتين، ونقلت صحف ومواقع مصرية عن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن السبب في تأخير صلاة الجنازة يعود إلى أنه لم يكن هناك شخص من أهل الممثل الراحل لاستلام الجثمان.
  • زكي أوضح أنه تواصل مع مسؤولين في النيابة العامة، التي قررت أن يتسلم زكي الجثمان.
  • هيثم هو ابن الممثل الراحل أحمد زكي، الذي توفي عام 2005، والممثلة الراحلة هالة فؤاد التي رحلت عن الحياة عام 1993، عن 35 عاما أيضا.
  • هيثم ولد في أبريل/ نيسان 1984، وبدأ مشواره الفني عام 2006 في فيلم (حليم) الذي استكمل فيه دور والده بعد وفاته ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.
  • من أفلامه (البلياتشو) و(كف القمر) و(سكر مر) و(الكنز)، وفي التلفزيون قدم (الصفعة) و(دوران شبرا) و(السبع وصايا) و(أستاذ ورئيس قسم) و(كلبش).
  • وفاة هيثم أحدثت صدمة كبيرة في مصر وبين زملائه من الممثلين.

المصدر : مواقع وصحف مصرية + وكالات
المزيد من منوعات

التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر

شاهد: أستراليا تقتل حوتا "بطيخي الرأس".. ما الأسباب؟

قتل الحوت بطيخي الرأس في أستراليا (موافع التواصل)

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)