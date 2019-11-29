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باحثون: اختبار منزلي بسيط يكشف عن سرطان البروستاتا

29/11/2019

كشف باحثون من جامعة إيست أنجليا ومستشفى نورفولك في بريطانيا عن اختبار منزلي بسيط، قالوا إنه قد يحدث ثورة في تشخيص سرطان البروستاتا وعلاجه في وقت مبكر.

التفاصيل
  • الاختبار يبحث في التغيير الجيني ضمن عينات البول، ويوفر معلومات حيوية، حول ما إذا كان سرطان البروستاتا عدوانياً أو قليل المخاطر.
  • يمكن إجراء الاختبار في المنزل لاعتماده على عينات البول، لذا لا يتعين على الرجال الحضور إلى العيادة أو الخضوع لفحص المستقيم غير المريح.
  • الباحثون أوضحوا أن الاختبارات الأكثر شيوعاً لكشف سرطان البروستاتا هي اختبار الدم أو فحص المستقيم الرقمي أو التصوير بالرنين المغناطيسي.
  • أجرى الباحثون اختبارات على 14 مشاركاً، وقارنوا بين نتائج عينات البول المنزلية وبين نتائج عينات تم جمعها بعد فحص المستقيم الرقمي.
  • بينت النتائج أن عينات البول المأخوذة في المنزل أظهرت مؤشرات حيوية لسرطان البروستاتا بشكل أكثر وضوحا من الاختبارات الأخرى.
  • الاختبار الجديد يشخص سرطان البروستاتا العدواني، ويكشف عما إذا كان المرضى في حاجة إلى علاج بخمس سنوات مقارنة بالأساليب السريرية المعتادة.
ثورة للمستقبل
  • وفق الخبراء، فإن استخدام الاختبار في المنزل قد يقود إلى إحداث ثورة في المستقبل في كيفية مراقبة الأشخاص المعرضون لخطر تطور المرض.
  • بموجب الاختبار المنزلي، يتعين على الرجال فقط زيارة العيادة إذا كانت أشارت نتيجة عينة البول إلى وجود المرض.
  • يختلف ذلك عن الموقف الحالي حيث يتم استدعاء الرجال للعيادة كل ستة إلى 12 شهرا لإجراء فحص مؤلم ومكلف للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.
  • إذا جاءت نتيجة الاختبار بالسلب، فإن هذا يعني أنه يمكن إعادة الاختبار مرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات، ما يخفف من الضغط على المرضى.
  • بحسب فريق البحث، فإن النتائج التي توصلوا إليها قد تساعد أيضا في تطوير اختبارات منزلية لسرطاني المثانة والكلى.
خلفيات
  • وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن سرطان البروستاتا يعد ثاني أكثر السرطانات انتشارا بين الرجال بعد سرطان الرئة على مستوى العالم.
  • المنظمة قالت إن أكثر من 307 آلاف شخص، من بين أكثر من مليون شخص في العالم أصيبوا بالمرض عام 2012، ماتوا في نفس العام.
المصدر : الأناضول
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