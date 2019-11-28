شاهد: شبان تونسيون ينقذون رضيع حوت علق في ميناء

تداول مدونون تونسيون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطعا مصورا مميزا لثلاثة شبان ينقذون حوتًا صغيرًا علق في ميناء بنزرت الترفيهي شمالي البلاد.

وبحسب صحف محلية، فإن رضيع الحوت من نوع "البالين" الأزرق قد ضل طريقه إلى الميناء وعلق فيه حتى أنقذه الشبان.

وقال خبير البيئة البحرية التونسي "فتحي جبالية"، في تصريحات محلية، إن نوعية حوت البالين الأزرق لايمكنها أن تبقى تحت الماء أكثر من أربع دقائق، مرجحًا أن يكون رضيع الحوت قد ضل عن أمه لسبب ما.

وكان ظهور الحوت قبل يومين، بالحوض المائي للميناء، مثل مفاجأة سارة لأهالي المنطقة الذين توافدوا لمشاهدته يسبح بالمكان باحثًا على ما يبدو عن مخرج له للعودة من حيث أتى إلى أعماق البحر.

وتدخل الشبان الثلاثة لإعادة الحوت للحوض المائي وإنقاذه من موت محقق بعد أن جنح لليابسة بأحد جنبات مدخل المرسى القديم في واقعة تم تصويرها من قبل الحضور، وحظيت بانتشار واسع على منصات التواصل.