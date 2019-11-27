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منوعات|روسيا

بالصور: روسيا تلجأ للواقع الافتراضي مع الأبقار لزيادة الحليب

27/11/2019

أكدت وزارة الزراعة في روسيا أنها ستستخدم نظارات الواقع الافتراضي مع الأبقار مستقبلا لتحفيز الأبقار على إدرار المزيد من الحليب في فصل الشتاء.

التفاصيل
  • الوزارة قالت إنها ستعرض صور لمروج ومراع خضراء على الأبقار عبر هذه النظارات، مما يساعد، حسب الوزارة في تهدئة الأبقار وجعلها أكثر إنتاجا للحليب.
  • الوزارة تقول إن هذه الخطوة من شأنها أن "تحقق نتائج غير مسبوقة".
  • أكدت الوزارة أنها تختبر بالفعل نموذجا أوليا من هذه النظارات في مزرعة قريبة من العاصمة الروسية.
  • أوضحت وزارة الزراعة الروسية أنه سيتم تفصيل هذه النظارات على رأس الأبقار.
  • قالت الوزارة إن التجارب الأولى حققت نجاحات بالفعل، حيث تراجع خوف الأبقار وأصبح قطيع الأبقار أكثر وداعة.
  • وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء دراسة موسعة بهذا الشأن لتوضيح مدى جدوى استخدام هذه النظارات.
  • وحسب الوزارة فإن بعض مزارع الأبقار في روسيا تستخدم بالفعل موسيقى كلاسيكية لحث الأبقار على إنتاج المزيد من الحليب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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