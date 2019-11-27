بالصور: روسيا تلجأ للواقع الافتراضي مع الأبقار لزيادة الحليب

أكدت وزارة الزراعة في روسيا أنها ستستخدم نظارات الواقع الافتراضي مع الأبقار مستقبلا لتحفيز الأبقار على إدرار المزيد من الحليب في فصل الشتاء.
التفاصيل
- الوزارة قالت إنها ستعرض صور لمروج ومراع خضراء على الأبقار عبر هذه النظارات، مما يساعد، حسب الوزارة في تهدئة الأبقار وجعلها أكثر إنتاجا للحليب.
- الوزارة تقول إن هذه الخطوة من شأنها أن "تحقق نتائج غير مسبوقة".
- أكدت الوزارة أنها تختبر بالفعل نموذجا أوليا من هذه النظارات في مزرعة قريبة من العاصمة الروسية.
- أوضحت وزارة الزراعة الروسية أنه سيتم تفصيل هذه النظارات على رأس الأبقار.
- قالت الوزارة إن التجارب الأولى حققت نجاحات بالفعل، حيث تراجع خوف الأبقار وأصبح قطيع الأبقار أكثر وداعة.
- وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء دراسة موسعة بهذا الشأن لتوضيح مدى جدوى استخدام هذه النظارات.
- وحسب الوزارة فإن بعض مزارع الأبقار في روسيا تستخدم بالفعل موسيقى كلاسيكية لحث الأبقار على إنتاج المزيد من الحليب.