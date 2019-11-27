احذر العنف مع زوجتك حتى لا يفقد الأبناء ذكاءهم

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن أطفال النساء اللائي أبلغن عن تعرضهن لعنف منزلي أثناء الحمل أو خلال السنوات الست الأولى من حياة الطفل، أكثر عرضة لتراجع معدل الذكاء في سن الثامنة.

اختبارات ذكاء

الدراسة أجراها باحثون بجامعة مانشستر البريطانية، وعرضوا نتائجها، في العدد الأخير من دورية ( Wellcome Open Research) العلمية.

لكشف تأثير العنف المنزلي على صحة الأطفال العقلية، راقب الفريق 3 آلاف و997 من الأمهات وأطفالهن في بريطانيا.

درس الفريق العلاقة بين العنف المنزلي الذي تعرضت له الأمهات خلال فترة الحمل وبعد الولادة حتى بلغ الأطفال سن السادسة، ثم أجروا اختبارات ذكاء لجميع الأطفال.

أفادت 17.6% من الأمهات المشاركات في الدراسة بأنهن تعرضن للعنف العاطفي (الاعتداء اللفظي، الشك، وعدم الثقة) فيما تعرض 6.8% من المشاركات للعنف الجسدي.

العنف والصحة العقلية للأطفال

وجد الباحثون أن الأطفال الذين تعرضت أمهاتهم للعنف المنزلي بشكل متكرر خلال فترة الحمل والسنوات الست الأولى من حياة الأطفال، عانوا من تراجع معدل الذكاء عند بلوغهم سن الثامنة، بمعدل 3 أضعاف عن أقرانهم ممن لم تتعرض أمهاتهم للعنف.

قالت الدكتورة كاثرين أبيل، قائد فريق البحث" نعلم بالفعل أن امرأة واحدة من أصل أربعة في سن 16 عاما فما فوق، في إنجلترا وويلز تتعرض للعنف المنزلي في حياتها، وأن أطفالهن معرضون بشكل أكبر لخطر المشاكل الجسدية والاجتماعية والسلوكية عند الكبر.

أبيل أضافت أن، نسبة تراجع معدل الذكاء بين الأطفال الذين تعرضت أمهاتهم للعنف المنزلي بلغت 50% تقريبًا، وهذا يؤشر على خطورة تلك الظاهرة الاجتماعية على صحة الأطفال العقلية.

كانت دراسة أمريكية قد كشفت أن تعرض الأطفال للتجارب السلبية في مرحلة الطفولة، مثل العنف الأسرى أو تعاطي الوالدين للمخدرات، يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر إصابتهم بالربو.

نساء يتظاهرن في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

العنف ضد المرأة

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة ويهدف لرفع الوعي حول حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة ضد المرأة وإظهار أن الطبيعة الحقيقية للمشكلة لاتزال غير مطروقة.

إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993.. يعرف العنف ضد المرأة، بأنه" أي فعل عنيف يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."