شاهد: عادل إمام يرد على شائعات وفاته برقصة في عيد ميلاد نجله

ظهر نجم السينما المصرية الممثل عادل إمام (80 عامًا)، في مقطع فيديو وهو يحتفل بعيد ميلاد نجله الأكبر المخرج والمنتج رامي إمام، ليكذب شائعات متكررة عن تدهور حالته الصحية.

ظهور جديد

وتداولت وسائل إعلام مصرية مقطع الفيديو الذي يظهر فيه عادل إمام وهو يرقص رفقة ابنه رامي، ضمن حفلة عيد ميلاد أقامها فريق عمل مسلسل "فالنتينو" الذي يتم تصويره للموسم الرمضاني القادم.

وقبل نحو 10 أيام، قطع رامي إمام، الشائعات حول والده، ونشر فيديو له على إنستغرام وصفه بالمفاجأة، من كواليس المسلسل الجديد، وظهر فيه عادل إمام وهو يستعد للتصوير ويذاكر دوره ويحفظه، قبل تأدية أحد مشاهد المسلسل.

"فالنتينو"

وقريبًا، ينتهي عادل إمام، الذي يلقبه الجمهور بالزعيم، من تصوير مشاهده في المسلسل الذي يعود به للتنافس في الموسم الرمضاني 2020.

ويجسد عادل إمام في "فالنتينو" شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية، ويواجه مشكلات وأزمات تتعرض لها مجموعته، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، في إطار اجتماعي تشويقي.

يشارك إمام بطولة المسلسل الفنانون دلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

خلفيات

الشهر الماضي، تناول برنامج "خارص النص" على قناة الجزيرة، أحد الأفلام الجريئة "احنا بتوع الأوتوبيس" لمخرجه حسين كمال سنة 1979، حيث تناول التعذيب في السجون الناصرية وهو من بطولة عادل إمام وعبد المنعم مدبولي.

الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية كان قد ذكرها الكاتب جلال الدين الحمامصي في إحدى مقالاته المدرجة في كتاب "حوار وراء الأسوار".

عادل إمام اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية، وقدم على مدى 46 عاما قرابة 125 فيلما، لم يغير جلده الكوميدي إلا في 8 أفلام بدأها عام 1979 بفيلم "إحنا بتوع الأوتوبيس"، ثم "أمهات في المنفى، المشبوه، الحريف، الغول، حب في الزنزانة، حتى لا يطير الدخان، والإنس والجن".

اقرأ أيضًا: فيديو للممثل عادل إمام من خلف الكواليس يقطع شائعات وفاته