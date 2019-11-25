بصوت ملائكي.. عامل أوغندي يأسر القلوب بتلاوته للقرآن (فيديو)

لم يكن يعلم عامل النظافة الأوغندي شعراوي سراجي أن حفظه لكتاب الله وترتيل آياته بصوته العذب، سيجعله نجما بمنصات التواصل ومقصدا للباحثين عن الراحة بسماع القرآن رغم عدم تحدثه العربية.

حكاية عامل

سراجي هو عامل نظافة في أحد المساجد بالعاصمة القطرية الدوحة، وقال إنه التحق من قبل بمدرسة لتحفيظ القرآن في أوغندا.

انتشر له فيديو وهو يتلو القرآن، وبالتحديد آيات من سورة مريم، بينما كان يقوم بعمله وهو يمسح أرضية المسجد.

صفحة "Muslim Daily" نشرت الفيديو على حساباتها بمنصات التواصل، وسرعان ما حظي بانتشار واسع، وأعجب المستخدمون بحفظه للقرآن وتلاوته العذبة.

وأظهرت اللقطات سراجي وهو يسجد عندما وصل إلى الآية 58 من سورة مريم، حيث قوله تعالى "أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا"، وهي إحدى آيات سجود التلاوة.

اللقطات أظهرت سراجي وقد تحدث إليه مصور الفيديو معبرًا عن إعجابه الشديد بتلاوته وأخبره أنه يستحق أن يكون إمامًا، فابتسم سراجي وشكره وحدثه عن سنّة صيام الأيام الثلاث البيض (13، 14، 15) من كل شهر هجري، وأخبره أنه صائم.

أظهرت لقطات أخرى سراجي وهو يرتدي الجلباب ويتلو آيات من سورة الأنفال، وذكرت الصفحة أن أحد المسؤولين –ربما صاحب المسجد- سمع بسراجي فعرض عليه وظيفة مؤذن.

From Mosque cleaner to Imam. A beautiful recitation of the Quran by Hafidh Shalawi Siraje from Uganda. May Allah bless him and reward him. pic.twitter.com/HQjt13l3EN — muslim daily ❁ (@BirdsOfJannah) November 21, 2019

"الأوقاف" توضح

في تصريح خاص لموقع الجزيرة مباشر، نفت وزارة الأوقاف القطرية، تعيين سراجي كمؤذن أو إمام.

الوزارة أكدت أن تعيين الأئمة له شروط خاصة ويخضع لاختبارات ومتابعات دقيقة حتى بالنسبة للمساجد الخاصة.

رجحت الوزارة –في حال صحة الواقعة- أن يكون صاحب إحدى الزوايا الصغيرة داخل أحد المجمعات، ربما أراد مكافأة العامل فمنحه بشكل ودي وخاص حق الأذان وإمامة المصلين داخل زاويته الصغيرة، دون إجراء رسمي.

* لحظة سجوده

* واسم الشركة اللي كان يعمل بها ( BRK )

* صورته بعد ان اصبح مؤذن ،، pic.twitter.com/FCwleb2PEg — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 23, 2019

نصيحة "سراجي"