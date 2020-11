تلقت الشرطة في ولاية فلوريدا الأمريكية بلاغًا بشأن سيارة "مريبة" تدور بشكل دائري للخلف في شارع مسدود بمدينة "بورت سانت لوسي" لمدة ساعة كاملة، صباح الخميس.

Florida neighbors in a cul-de-sac watched in awe as a car moved in circles while in reverse for an hour.

Police & firefighters arrived on the scene & finally stopped the car.

The driver was a dog!

No one was Injured just a dizzy dog 😇#dogs#FridayFeeling pic.twitter.com/vzAWWzsNWb

