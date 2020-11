إشادات واسعة بمسلمة تصدت لإساءات ضد يهودي بلندن (فيديو)

أشادت الصحف البريطانية والعالمية ومنصات التواصل، بتصرف امرأة مسلمة تصدت لرجل متعصب عندما وجه إهانات وسباب ليهودي وعائلته داخل أحد قطارات المترو شمال لندن.

Around noon I witnessed appalling anti Semitic abuse towards this Jewish Family on the northern line. Fair play to other passengers who stood up to him. If you recognise the guy please report to ⁦@metpoliceuk⁩ pic.twitter.com/YxzwAnDqTJ

— Chris Atkins (@scatatkins) November 22, 2019