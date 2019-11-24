إشادات واسعة بمسلمة تصدت لإساءات ضد يهودي بلندن (فيديو)

أشادت الصحف البريطانية والعالمية ومنصات التواصل، بتصرف امرأة مسلمة تصدت لرجل متعصب عندما وجه إهانات وسباب ليهودي وعائلته داخل أحد قطارات المترو شمال لندن.

إساءة من متعصب

شرطة المواصلات البريطانية قالت إنها تحقق في الواقعة بعد اعتقال الرجل المسيء في برمنغهام.

الواقعة التقطها مخرج يدعى "كريس أتكينز"، وانتشرت بسرعة البرق على منصات التواصل حتى تعدت أربعة ملايين مشاهدة منذ يوم الجمعة.

أتكينز نشر لقطات الفيديو، بعد أن حصل على إذن من الرجل اليهودي الذي تعرض للإساءة وأسرته.

المقطع المصور يظهر رجلًا يرتدي قبعة وقفازات ويقرأ عبارات من كتاب الإنجيل المقدس، في وجه الرجل ويميل نحو طفله، صارخًا ومتهمًا اليهود بأنهم "دجالون وأنهم هم من بدأوا تجارة الرقيق"، إلى جانب عبارات أخرى بذيئة.

حينما حاول أحد الركاب إيقاف الرجل المتعصب، هاجمه الأخير وهدده بالضرب، ثم واصل صراخه بتهديد وشتم اليهودي وابنه، وحاول الأب صرف انتباه ابنه عما يحدث.

مصور الفيديو وصف المشهد بأنه كان مروعًا، واصفًا الرجل المسيء بالشرير والوقح، بينما بقي الرجل اليهودي هادئًا متجاهلًا الإساءات، حتى غادر الراكب المتعصب القطار.

Around noon I witnessed appalling anti Semitic abuse towards this Jewish Family on the northern line. Fair play to other passengers who stood up to him. If you recognise the guy please report to ⁦@metpoliceuk⁩ pic.twitter.com/YxzwAnDqTJ — Chris Atkins (@scatatkins) November 22, 2019

شجاعة امرأة