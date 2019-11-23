فيديو: لص "غبي" رصدته كاميرا أحد البنوك في مشهد مضحك

تبحث شرطة لويزيانا الأمريكية عن لص "غبي"، نفّذ عملية سطو مسلح داخل أحد البنوك، لكن عملية السرقة التي رصدتها كاميرات المراقبة أثارت ضحك المتابعين بعدما تعثر 3 مرات أثناء فراره.

واقعة طريفة