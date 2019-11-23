تأجيل إطلاق قمر صناعي مصري لأسباب فنية

تأجل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة 1" لأسباب فنية.
التفاصيل
- كان من المقرر إطلاق القمر الصناعي المصري بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية مساء أمس الجمعة على صاروخ الإطلاق آريان 5 من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية.
- من المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة 1" إلى أكثر من 15 عاما بما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.
- ذكر بيان رسمي أن التأجيل تم لأسباب فنية، ونوّه إلى أن الشركة سوف تعلن عن موعد الإطلاق الجديد
- كان من المقرر أن تتم عملية الإطلاق في تمام الساعة الحادية عشرة وثماني دقائق مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.
- كان قد تم الإعلان أنه سيتم بث الإطلاق على الهواء مباشرة في جميع القنوات المحلية والفضائية المصرية، حتى يتمكن ملايين المصريين من متابعة إطلاق قمرهم الصناعي المصري الأول للاتصالات إلى مداره النهائي.