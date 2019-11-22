فيديو: تعرّف على "الطفل المعجزة" أصغر خريج جامعة في العالم

يبدو هذا الذي يداعب كلبه بين ذراعيه، مثل أي طفل في التاسعة من عمره، لكن الأمر يختلف كثيرا عندما يبدأ هذا الطفل المعجزة في وصف عمله في إحدى جامعات هولندا.

الطفل لوران سيمون يطور دائرة كمبيوتر تحاكي جزءا من مخ الإنسان في إحدى الجامعات الهولندية.

الطفل الهولندي المعجزة – لوران سيمون

"مخ" على شريحة

يقول سيمون عن مشروعه الذي أطلق عليه اسم (مخ على شريحة) والذي يجمع بين مجالي الطب الحيوي والهندسة الكهربائية "ما نقوم به هو وضع خلايا عصبية (صناعية) وعمل توصيلات لمعرفة أثر الدواء على جزء من المخ".

الطفل البلجيكي المعجزة الذي يبلغ معدل ذكائه 145 درجة، في طريقه لأن يصبح أصغر خريج جامعي بالعالم عندما يحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا الشهر المقبل.

وقال عن خطته لما بعد التخرج "أعتزم البدء في إعداد الدكتوراه ودراسة القليل من الطب ولكن قبل ذلك سآخذ عطلة".

بعد أن أتم لوران المرحلة الثانوية كاملة في نحو عام بدأ الدراسة الجامعية المقرر أن يتمها في تسعة أشهر.

الطفل المعجزة مع أستاذه بيتر بالتوس في مختبر جامعة التكنولوجيا

سرعة عقله مذهلة