تويتر تتيح للمستخدمين حجب التعليقات

أعلنت شركة تويتر أنها ستطلق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين حجب تعليقات معينة على تغريداتهم، لمنحهم سيطرة أكبر على محادثاتهم في موقع التدوينات المصغر.
التفاصيل
- الخدمة الجديدة تأتي في إطار جهود تويتر تقول إنها تستهدف تطهير الموقع من التعليقات المسيئة وجعل منصتها للتواصل الاجتماعي أكثر ملاءمة.
- اختبرت الخاصية في وقت سابق، بالولايات المتحدة واليابان وكندا، وقالت تويتر إنها تسعى لأن يشعر الجميع بالأمان والراحة خلال المحادثات.
- تويتر: الخيار هو طريقة جديدة لتقليل الضوضاء.
- تويتر: 85٪ من الأشخاص الذين يخفون الردود لا يستخدمون الحظر أو الكتم.
- تويتر: كان هناك فضول من الناس لمعرفة كيف ستستخدم الشخصيات العامة من السياسيين والصحفيين هذا التحديث.
- سيظل المستخدمون قادرون على رؤية التعليقات المحجوبة، والتفاعل معها عن طريق الضغط على أيقونة ستظهر على التغريدة.
خلفيات
- في 31 أكتوبر/تشرين الأول، الماضي أعلن تويتر أنه سيمنع نشر الإعلانات السياسية، بعد انتقادات على نشر سياسيين معلومات مضللة.
- يقدم موقع تويتر، خدمة التدوين المصغر، التي تسمح لمستخدميهِ بإرسال "تغريدات" تتيح إمكانية إعادة تغريد أو إعجاب المغردين الآخرين.