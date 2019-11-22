تويتر تتيح للمستخدمين حجب التعليقات

أعلنت شركة تويتر أنها ستطلق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين حجب تعليقات معينة على تغريداتهم، لمنحهم سيطرة أكبر على محادثاتهم في موقع التدوينات المصغر.

التفاصيل

إخفاء الردود على تغريداتك بات ممكناً. الخطوات موضحة بالصورة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة مدونتنا. https://t.co/MW5WxQBMqX pic.twitter.com/IThHmpatKG — Twitter MENA (@TwitterMENA) November 21, 2019

الخدمة الجديدة تأتي في إطار جهود تويتر تقول إنها تستهدف تطهير الموقع من التعليقات المسيئة وجعل منصتها للتواصل الاجتماعي أكثر ملاءمة.

اختبرت الخاصية في وقت سابق، بالولايات المتحدة واليابان وكندا، وقالت تويتر إنها تسعى لأن يشعر الجميع بالأمان والراحة خلال المحادثات.

تويتر: الخيار هو طريقة جديدة لتقليل الضوضاء.

تويتر: 85٪ من الأشخاص الذين يخفون الردود لا يستخدمون الحظر أو الكتم.

تويتر: كان هناك فضول من الناس لمعرفة كيف ستستخدم الشخصيات العامة من السياسيين والصحفيين هذا التحديث.

سيظل المستخدمون قادرون على رؤية التعليقات المحجوبة، والتفاعل معها عن طريق الضغط على أيقونة ستظهر على التغريدة.

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