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تويتر تتيح للمستخدمين حجب التعليقات

موقع "تويتر" حظر عشرات الحسابات الفلسطينية النشطة بالحديث حول مناهضة التطبيع العربي مع إسرائيل
موقع "تويتر" حظر عشرات الحسابات الفلسطينية النشطة بالحديث حول مناهضة التطبيع العربي مع إسرائيل
22/11/2019

أعلنت شركة تويتر أنها ستطلق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين حجب تعليقات معينة على تغريداتهم، لمنحهم سيطرة أكبر على محادثاتهم في موقع التدوينات المصغر.

التفاصيل

  • الخدمة الجديدة تأتي في إطار جهود تويتر تقول إنها تستهدف تطهير الموقع من التعليقات المسيئة وجعل منصتها للتواصل الاجتماعي أكثر ملاءمة.
  • اختبرت الخاصية في وقت سابق، بالولايات المتحدة واليابان وكندا، وقالت تويتر إنها تسعى لأن يشعر الجميع بالأمان والراحة خلال المحادثات.
  • تويتر: الخيار هو طريقة جديدة لتقليل الضوضاء.
  • تويتر: 85٪ من الأشخاص الذين يخفون الردود لا يستخدمون الحظر أو الكتم.
  • تويتر: كان هناك فضول من الناس لمعرفة كيف ستستخدم الشخصيات العامة من السياسيين والصحفيين هذا التحديث.
  • سيظل المستخدمون قادرون على رؤية التعليقات المحجوبة، والتفاعل معها عن طريق الضغط على أيقونة ستظهر على التغريدة.
خلفيات
  • في 31 أكتوبر/تشرين الأول، الماضي أعلن تويتر أنه سيمنع نشر الإعلانات السياسية، بعد انتقادات على نشر سياسيين معلومات مضللة.
  • يقدم موقع تويتر، خدمة التدوين المصغر، التي تسمح لمستخدميهِ بإرسال "تغريدات" تتيح إمكانية إعادة تغريد أو إعجاب المغردين الآخرين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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