سما المصري تثير ضجة بحجابها في مهرجان القاهرة السينمائي

تصدرت الفنانة الشابة سما المصري مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بعد ظهورها الغريب بالحجاب خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كما انتشر فيديو لها وهي تُطرد من على السجادة الحمراء.
بعيدا عن ان سما المصرى محجبه ولا لا
بس ان يوصل الحال لحد الاستهزاء بالحجاب
كل من هب ودب وان حابه تعمل شو فى المهرجان ديه حاجه مستفزه خالص
لاذم وقفه #سما_المصري pic.twitter.com/zWXbgCrqir
— فتنة حرف (@mohamedAlsone01) November 20, 2019
ايه ده بجد 🙄 قمة الاستهزاء بالحجاب 😷#سما_المصري pic.twitter.com/SZI3YE6QaO
— 👑ᎡᎪΝᎪ👑 (@rriini) November 20, 2019
https://twitter.com/1l91l/status/1197329444484071424?ref_src=twsrc%5Etfw
بعيدا عن الحجاب بس معلش سؤال بسيط هى سما المصرى بتعمل ايه اصلا فى المهرجان؟!
_ ما تردى يابنتى قولى كنتى هناك ليه!!🤷🏻♀️#سما_المصري pic.twitter.com/3Q5KkqhCe3
— Rawan Yehia (@Rawanyehia98) November 20, 2019