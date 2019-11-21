سما المصري تثير ضجة بحجابها في مهرجان القاهرة السينمائي

تصدرت الفنانة الشابة سما المصري مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بعد ظهورها الغريب بالحجاب خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، كما انتشر فيديو لها وهي تُطرد من على السجادة الحمراء.

سما والحجاب

تداول ناشطون على منصات التواصل صورًا لسما المصري، على السجادة الحمراء وهي ترتدي الحجاب أثناء افتتاح الدورة الـ 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس بدار الأوبرا المصرية.

سما علّقت عبر تويتر، أنها حرة في ارتداء الحجاب وقتما تريد طالما شعرت أنه زي مناسب لها، وقالت إن حضورها للحفل بالحجاب شأن خاص بها.

أكدت سما أنها اشترت كافة الأزياء التي حضرت بها المهرجان من محل رخيص الثمن.

سما أوضحت أنها لن تهين الحجاب بكلام مسيء مثلما يفعل آخرون، لأنها كما قالت لا تعلم هل الحجاب فرض أم لا؟

هل طردها الأمن؟

رغم حضور سما إلى دار الأوبرا المصرية، فإنها لم تدخل إلى المسرح الكبير، حيث أقيمت فعاليات حفل الافتتاح.

سرعان ما غادرت سما الحفل غاضبة وذلك بسبب طردها من المهرجان، وهو ما تردد في الكواليس من قبل أحد مسئولي بالمهرجان.

وسائل إعلام محلية ذكرت أن سما أتت إلى المهرجان وهي تحمل دعوة موجهة لشخص آخر، فيما ذكرت مواقع أخرى أنها لا تملك دعوة من الأساس، ورغم ذلك تقف على السجادة الحمراء وتلتقط الصور.

أمن المهرجان طلب من سما الخروج فورًا من المهرجان وبدأوا في جذبها للخارج، وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة الطرد، وفي مشهد غريب التقطت سما صورًا مع الأمن قبل مغادرتها المكان سريعًا.

ترند على تويتر

بعيدا عن ان سما المصرى محجبه ولا لا

بس ان يوصل الحال لحد الاستهزاء بالحجاب

كل من هب ودب وان حابه تعمل شو فى المهرجان ديه حاجه مستفزه خالص

لاذم وقفه #سما_المصري pic.twitter.com/zWXbgCrqir — فتنة حرف (@mohamedAlsone01) November 20, 2019

https://twitter.com/1l91l/status/1197329444484071424?ref_src=twsrc%5Etfw