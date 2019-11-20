البث الحي
منوعات|الهند

هل يمكنك التمييز بينهم؟ مدرسة للتوائم تثير حيرة المعلمين (فيديو)

20/11/2019

في إحدى مدارس جنوب الهند، أثار عشرات التوائم حيرة المعلمين، خاصة عندما يخطئ أحد التوائم في الإجابة أو يصيب، ما يجعل قرار العقاب أو المكافأة أمر صعب.

مدرسة التوائم
  • توجد مدرسة في سيركازهي بولاية تاميل نادو جنوبي الهند، تضم 52 مجموعة من التلاميذ التوائم، ما يجعل المعلمين في حيرة من أمرهم.
  • في لقطات حظيت بانتشار واسع على الإنترنت، ظهرت مجموعات التوائم وهي تصطف على درج بجوار بعضها البعض، ويصعب جدًا التفرقة بين كل توأمين.
  • من بين الـ 52، 21 زوجًا من الجنسين، 19 زوجًا من البنات و12 زوجًا فقط من جميع الأولاد.
  • إحدى المعلمات في المدرسة قالت: نشعر بالارتباك بشأن من كان على صواب ومن كان مخطئًا.
  • المعلمة: نشعر بالارتباك وحتى في بعض الأحيان ينتهي بنا الأمر بمعاقبة الشخص الخطأ أيضًا.
المصدر : نيوز فلير
المزيد من منوعات

التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر

شاهد: أستراليا تقتل حوتا "بطيخي الرأس".. ما الأسباب؟

قتل الحوت بطيخي الرأس في أستراليا (موافع التواصل)

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)