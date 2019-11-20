هل يمكنك التمييز بينهم؟ مدرسة للتوائم تثير حيرة المعلمين (فيديو)

في إحدى مدارس جنوب الهند، أثار عشرات التوائم حيرة المعلمين، خاصة عندما يخطئ أحد التوائم في الإجابة أو يصيب، ما يجعل قرار العقاب أو المكافأة أمر صعب.

مدرسة التوائم