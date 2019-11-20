شاهد: إمام سابق للحرم يثير الجدل حول سماع النبي للأغاني

أثار الداعية السعودي عادل الكلباني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته حول سماع النبي صلى الله عليه وسلم للغناء والموسيقى.
الكلباني قال في لقاء مع قناة "إس بي سي" السعودية الرسمية، أنه لا يمكن لأحد إنكار وجود الغناء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موردًا حديثًا من صحيح الإمام البخاري في باب سنة العيدين لأهل الإسلام.
الكلباني أشار إلى أنه جاء في هذا الباب حديث عائشة رضى الله عنها والجاريتين اللتين كانتا تغنيان.
أضاف الكلباني أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأي امرأة فقال لعائشة أتعرفين من هذه؟ قالت: لا، قال: هذه قينة بني فلان. "مغنية بني فلان، مطربة أو فنانة في عرفنا"، بحسب قول الكلباني.
الكلباني أضاف أن النبي حضر إلى عرس وكانت المرأة تغني وتقول "وفينا نبي يعمل ما في غد"، فقال لها النبي لا تقولي هذا ولكن قولي "أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم".
تصريحات الكلباني أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ففي حين رد عليه بعض المغردين بخطب قديمة له يحرم فيها الغناء، رحب آخرون بتصريحات الكلباني حول الغناء وأنه حلال.
https://twitter.com/ARA_556/status/1196858164852998145?ref_src=twsrc%5Etfw
اتق الله يا شيخ عادل وأحذر من تأويل النصوص على ماتحب فوالله لا ينفعك يوم القيامة الا ما قدمت من الخير #عادل_الكلباني
— محمد (@0HADTo04VWVLUb2) November 19, 2019
هذا قارئ في جامع وليس شيخ علم وفتوى #عادل_الكلباني
— ¶ا̄ﻟﺑـــہڕﻧس¶🇸🇦 (@Eid_alotabi) November 19, 2019
https://twitter.com/Mrbrary/status/1196737357690671104?ref_src=twsrc%5Etfw