راكبة مخمورة تحاول فتح باب الطائرة في الجو

قالت تقارير إخبارية بريطانية إن راكبة "مخمورة" حاولت فتح باب الطوارئ في إحدى الطائرات بعد إقلاعها في الطريق إلى تركيا.

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صحيفة ديلي ميل البريطانية قالت إن سلاح الجو البريطاني أرسل مقاتلتين من طراز تايفون لاعتراض الطائرة وإجبارها على العودة إلى لندن والهبوط هناك.

أضافت الصحيفة أن المقاتلات اضطرت لكسر حاجز الصوت للحاق بالطائرة.

بعد الهبوط، تم إلقاء القبض على الراكبة شول هاينس، 26 عاما، وتوجيه عدة تهم لها من بينها الاعتداء والتصرف بشكل هدد الطائرة والركاب.

الصحيفة قالت إن هاينس نهضت بعد وقت قليل من إقلاع الطائرة، وهي من طراز إيرباص 321، وهددت الطاقم وحاولت فتح باب الطوارئ قبل أن يتمكن أفراد الطاقم والركاب من السيطرة عليها.

ديلي ميل أضافت أن محكمة شمال شرق لندن قررت الأربعاء الإفراج عن هاينس بكفالة ومنعها من دخول كافة المطارات البريطانية وإرسال القضية، التي تعود إلى شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى محكمة أعلى للنظر فيها.

ستكون الجلسة القادمة في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول القادم.

لم تتحدث هاينس خلال جلسة المحاكمة وقامت فقط بالرد على أسئلة المحكمة عن بياناتها الشخصية فيما كانت تغالب دموعها.

شركة جيت 2، صاحبة الطائرة، طالبت هاينس بدفع غرامة قدرها 85 ألف جنيه إسترليني ومنعها نهائيا من ركوب طائرات الشركة.

متحدث باسم الشركة قال إنها "لا تتسامح مطلقا مع أي سلوك مزعج لركابها".

شول تغالب دموعها بعد جلسة المحاكمة