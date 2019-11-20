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منوعات|باكستان

حجبت السماء.. أسراب حاشدة من الجراد تجتاح كراتشي (فيديو)

20/11/2019

تعرضت مدينة كراتشي جنوبي باكستان، لحشود من الجراد الأسود الذي اجتاح أحد أحيائها الرئيسية منذ نحو عشرة أيام، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.

غزو الجراد 
  • تُظهر مقاطع مصورة، حظيت بانتشار واسع على الإنترنت، آلاف الحشرات المتساقطة والتي تنحدر، في الغالب، من منطقة مالير الزراعية، وتتجمع بكثافة فوق أسطح المنازل وفي الحقول على حد سواء، ما يهدد المحاصيل.
  • على الرغم من وجود تقارير متضاربة حول حجم الأضرار التي تسببها الحشرات في المدينة، إلا أن رؤية الأسراب المفاجئة كانت كافية لإثارة الذعر بين السكان بالنظر إلى الأمراض المرتبطة به تاريخيًا.
  • أحد السكان المحليين: لم أستطع رؤية السماء. كانت الأسراب كبيرة للغاية لدرجة استغرقت حوالي 20 دقيقة لعبورها إلى هذه المنطقة. لقد رآهم العديد من السكان هنا وهم يطيرون فوق نهر مالير.

  • المزارعون في مالير اشتكوا من أن الأسراب هاجمت المحاصيل وتسببت في أضرار كبيرة لموسم الحصاد هذا العام.
  • أحد المزارعين في مالير أشار إلى عدم رش المحاصيل بالمبيدات في العقود الثلاثة الماضية، وحثوا حكومة السند على اتخاذ خطوات فورية لتأمين استثماراتهم.
  • خارج المدينة، تم الإبلاغ عن أسراب ضخمة في العديد من المناطق الأخرى، وقال أحد الصحفيين المقيمين حي ثارباركار، إن الجراد استهلك جزءًا كبيرًا من محصول الدخن وعلف الماشية هذا العام.
  • من ناحية أخرى، استغل بعض السكان الأمر واعتبروا أن الحشرات قدمت نفسها كجزء الإمدادات الغذائية للسكان المحليين. يصطادونها باستخدام أكياس الخيش ويطبخونها بطرق مختلفة.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية + مواقع التواصل
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