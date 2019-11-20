تعرف على أفضل الجنسيات في العالم

يمكن للمواطنين الفرنسيين أن يشعروا بالارتياح لعودة جنسيتهم للتربع على قمة أفضل الجنسيات في العالم، بينما يعاني مواطنو المملكة المتحدة من تداعيات الخروج "الصعب" من الاتحاد الأوربي.

قد يؤدي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي المعروف بـ "بريكست" إلى تراجع جنسيتهم من المرتبة الثامنة على العالم إلى المركز السادس والخمسين (مركز الصين الحالي).

جاء ذلك طبقًا لأحدث نتائج مؤشر كالين وكوشينوف لجودة الجنسية، وهو التصنيف الوحيد الذي يقيس ويصنف جميع جنسيات العالم بموضوعية طبقًا للأوضاع القانونية.

فرنسا الأولى

بعد احتفاظها بالمرتبة الأولى لثماني سنوات متتالية، نالت فرنسا درجة 83.5% من 100% ممكنة، متقدمة بأقل من 1% على ألمانيا وهولندا اللتين تشتركان في المرتبة الثانية بـ 82.8%.

تكمن ميزة فرنسا النسبية في حرية الإقامة الكبيرة، التي تعود بشكل رئيسي إلى إمبراطوريتها الاستعمارية السابقة.

ضمن قائمة العشر لهذا العام، تحل الدنمارك في المرتبة الثالثة بـ 81.7%، بينما تشترك كل من النرويج والسويد في المرتبة الرابعة بـ 81.5%.

تحتل المراكز من 5 إلى 10 كل من أيسلندا، وفنلندا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وإسبانيا على الترتيب.

تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة والعشرين بـ 70%، وتعود المكانة الضعيفة نسبيًا للدولة إلى انخفاض حرية الإقامة مقارنة بدول الاتحاد الأوربي.

جاءت الصين في المرتبة السادسة والخمسين، حيث شهدت تحسنًا لأربعة مراكز عن العام الماضي.

قفز الاتحاد الروسي مركزين ليحل في المركز الثاني والستين.

حافظت الإمارات العربية المتحدة على أعلى مراكزها على الإطلاق حيث حلت في المرتبة الثانية والأربعين.

شغلت كل من جنوب السودان، وأفغانستان، والصومال آخر القائمة.

تأثير البريكست

تؤدي دول الاتحاد الأوروبي بشكل جيد للغاية في مؤشر كالين وكوشينوف لجودة الجنسية.

يعود ذلك بشكل كبير إلى حرية الإقامة الكبيرة المسموح بها بين الدول الأعضاء.

مع ذلك، قد تمثل المملكة المتحدة الاستثناء لهذه القاعدة، فمركزها الثامن الحالي عرضة للخطر إن غادرت الاتحاد الأوربي دون إبرام صفقة.

شارك في وضع القائمة كل من البروفيسور ديمتري كوشينوف، أستاذ القانون ومؤلف كتاب "الجنسية"، وكريستيان إتش كالين، رئيس مجلس إدارة هنلي آند بارتنرز، ومؤلف كتاب "الجنسية عن طريق الاستثمار".

يوضح البروفيسور كوشينوف قائلاً: "قد تكون المملكة المتحدة على وشك تحقيق رقم قياسي في ضوء التراجع الهائل في جودة الجنسية دون التعرض لأي صراع مسلح".

استنادًا إلى نتيجة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي، من المحتمل أن تجد المملكة المتحدة نفسها خارج مجموعة الصفوة ضمن الجنسية "عالية الجودة".

سيترتب على خروج المملكة المتحدة "الصعب" بحق من الاتحاد الأوربي تمتع المملكة المتحدة بجنسية لا تمنح البريطانيين حرية الإقامة أو العمل في أي من الولايات القضائية بالاتحاد الأوربي، أو دول سويسرا، والنرويج، وأيسلندا، وهي مجموعة تضم الأماكن الأكثر تقدمًا على سطح الأرض، مما يقلص بشدة من جودة الجنسية على نحو لا رجعة فيه".

دولة متوسطة الجودة

على الرغم من أنه من الأمور المستبعدة، ففي السيناريو الأسوأ واستنادًا إلى التراجع الاقتصادي نتيجة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، من المحتمل أن تتراجع المملكة المتحدة بقدر أكبر إلى فئة الدول "متوسطة الجودة" إلى جانب الصين وروسيا.

يقول كالين إن المؤشر يتعلق بشدة بالأفراد والحكومات، مضيفا أنه "من الواضح أن جنسياتنا تؤثر بشكل مباشر على فرصنا وعلى حرية السفر، وكذلك على الأعمال، والتمتع بحياة أطول، وأكثر صحة، وأكثر نفعًا".

كالين: "الحقيقة التي يكشف عنها المؤشر يمكن وصفها، في كثير من النواحي، باعتبارها غير منصفة ومؤسفة، ففي معظم الأحوال، تلعب جنسيتنا دورًا مهمًا في الارتفاع بسقف تطلعاتنا إلى آفاق مجنونة".

جودة الجنسيات العربية