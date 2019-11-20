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بالصور: "المؤسس عثمان" يستكمل مسيرة "أرطغرل"

20/11/2019

يبدأ الأربعاء، عرض مسلسل التركي "المؤسس عثمان" في متابعة لمسيرة المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل"، وهو العمل الذي وصف بالأضخم والأول من نوعه من ناحية الإنتاج الدرامي.

التفاصيل
  • تحضيرات المسلسل التركي الجديد استمرت لأكثر من عام كامل وشهدت تدريب فريق العمل وسط ظروف قاسية منها تخييم في الغابات في تجربة قاسية شملت فريق الممثلين جميعًا.
  • أكثر من مئة خيمة جديدة ومئات البساط والسجاد المحبوك يدويا، استوردت من تركمنستان إلى جانب خيول جديدة، وماشية من الماعز وغيرها.
  • كلها جاءت في إطار التحضيرات لإنتاج مسلسل واقعي يحاكي فترة تأسيس الدولة العثمانية، ويساعد في فهم طبيعة الحياة في تلك الحقبة من الزمن.
  • بحسب الشركة المنتجة تم إنشاء بحيرة صناعية بمساحة 800 متر مربع بعمق 160 سم، ومدينة وأسواق وبيوت وقلعة و4 قبائل إضافة لقبيلة "قايي"، مع شراء خيول جديدة، وفريق عمل كبير يتكون من 40 فنانا أساسيا وآلاف الكومبارس، و350 من فريق العمل.
  • منتج المسلسل قال إن العمل مكون من 13 حلقة بمعدل 60 دقيقة لكل حلقة، وهي شخصية بطلة في العالم الإسلامي في مواجهة المغول، ولديه صراع وقصة مهمة.
  • ومسلسل "المؤسس عثمان"، هو استمرار لسلسلة "قيامة أرطغرل"، ويعرض لحكاية قبائل قايي وهجراتها وصولا إلى تأسيس الدول العثمانية في القرن الثالث عشر، حيث حققت السلسلة الأولى نجاحات كبيرة على مستوى تركيا والعالم بتحقيق نسب مشاهدة عالية.

 

 

 

 

 

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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