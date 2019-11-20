بالصور: "المؤسس عثمان" يستكمل مسيرة "أرطغرل"

يبدأ الأربعاء، عرض مسلسل التركي "المؤسس عثمان" في متابعة لمسيرة المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل"، وهو العمل الذي وصف بالأضخم والأول من نوعه من ناحية الإنتاج الدرامي.

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