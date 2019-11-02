قصة الدايت.. خل التفاح والجريب فروت وأتكينز (الحلقة الثامنة)

نتابع مع الحميات المخصصة لفقدان الوزن، ونتعرف في تلك الحلقة على كل ما يتعلق بحمية عصير خل التفاح، وحمية الجريب فروت وحمية أتكينز.

حمية عصير خل التفاح

عرفت في خمسينيات القرن العشرين، ويقوم الشخص بشرب خليط من العسل والخل بكميات متساوية.

وتدعي النسخة الأخيرة من هذه الحمية -رغم أنها غير مدعومة علميًا- أن ثلاث ملاعق صغيرة من خل التفاح قبل كل وجبة سوف تحد من الرغبة الشديدة بالأكل وتقلل من الدهون.

وتعلق "شروق عبد الله" مساعد أخصائي تغذية علاجية في مؤسسة حمد الطبية في قطر، على حقيقة دور خل التفاح في إنقاص الوزن، بالقول إنه "في الآونة الأخيرة كثرت وتعددت طرق إنقاص الوزن بشكل متسارع تزامنًا مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي".

وتضيف أنه "كانت إحدى تلك الادعاءات المتصدرة هي تأثير خل التفاح على إنقاص الوزن، ودعوني أفسر لكم الأسباب التي جعلت من الخل محطة للتساؤلات".

وشرحت شروق أن الدراسات العلمية القائمة على عينات حيوانية وبشرية أظهرت دورا لخل التفاح في عملية امتصاص الجسم للسكريات وارتفاع حساسية الأنسولين لها، وهو ما قد يدعو بعض الأخصائيين بالتغذية العلاجية في ان ينصحوا به مرضى السكر لإدخاله في أنظمتهم الغذائية بكميات معتدلة.

وأضافت "كما ذكرت أكاديمية الغذاء والتغذية (Academy of Nutrition and Dietetics ) أن النتائج القائمة على هذه البحوث والتجارب تختلف باختلاف كمية الخل المضافة ونوعية الأكل ما إن كانت الوجبة تحتوي على نشويات معقدة أم بسيطة، بالإضافة إلى وقت إضافة الخل مصاحبًا للوجبة أم بعدها؟

كما ذكرت أنه على الرغم من عدم معرفة الآلية الكاملة لتأثير الخل على الهضم إلا أنه لوحظ أن له تأثيرًا على المعدة، إذ يساعد على تأخير تفريغ المعدة للغذاء وإرساله إلى الأمعاء فيساهم بشعور الشخص بالشبع لفترة أطول مقارنة بمن لا تحتوي وجبتهم على الخل.

لكن هذه الميزة قد تؤثر بشكل سلبي على صحة أولئك الذين يعانون مسبقًا من خزل المعدة (gastroparesis ) وهي حالة لا تستطيع فيها المعدة تفريغ نفسها من الطعام بطريقة طبيعية.

عرفت منذ خمسينيات القرن العشرين (الجزيرة مباشر)

وقالت مساعد أخصائي التغذية إنه "من ناحية أخرى قد يؤثر الخل بشكل سلبي على المعدة إذا تم شربه على معدة خالية. بطبيعة الحال تحتوي معدة الإنسان على أحماض تساعد في عمليات الهضم. حيث تعتبر معدة الإنسان حمضية. ومن المدهش أن معدل حمضية المعدة يفوق حمضية الخل".

وتضيف "الجدير بالذكر أن تلك الأحماض في الوضع الطبيعي تفرز من جدار المعدة مزامنة مع دخول الأكل. فتخيلوا معي ما قد يحدث للمعدة بعد شرب الخل بغض النظر ما إن كان خلا خالصا أم مخففًا بالماء!".

وأضافت "نُشرت دراسة في عامنا الحالي 2019 عن رصد حالة لمراهق في عمر الـ 15 نٌقل إلى طوارئ المشفى نتيجة لإصابته بآلام في المعدة وتقرحات في الفم والبلعوم، وتبين بعدها أن من عاداته اليومية شرب مشروب الخل من دون تخفيف".

وأردفت "حالة أخرى لامرأة في الـ 48 من العمر عانت من أعراض مشابهة إثر تناولها قرص من أقراص الخل (apple cider tablet) الذي علق في بلعومها لمدة 30 دقيقة وسبب لها تقرحات شديدة في البلعوم".

وأكدت شروق "قد يؤدي شرب الخل إلى حرقان في البلعوم على المدى البعيد من استخدامه لا سيما إن كان في حالته المركزة. وهو ما قد يشعر بعض الأشخاص بحرقان في منطقة الصدر وعدم الشعور بالراحة. الدراسات حول فاعلية الخل ما زالت قائمة ولا دليل قطعي يمكنه إثبات صحة أو نفي تأثيره على عمليات الأيض، فالاعتدال واجب".

وقالت "لا ضرر في إدخال الخل في نظامنا الغذائي، فكما ذكرت أن للخل فوائد كثيرة وقد أشرت إلى بعضها أعلاه. ويمكن استخدامه كمُنكه لكثير من الأطعمة كالسلطة، إذ يحتوي على القليل من السعرات الحرارية فملعقة الطعام الواحدة تحتوي على ثلاث سعرات حرارية فقط مقارنة بالصلصات الأخرى".

وختمت بالقول "في نهاية الأمر لا يوجد على الإطلاق عنصر غذائي واحد يساهم في إنقاص الوزن ما لم يكن هنالك نظام غذائي متكامل ومتنوع ذو سعرات حرارية مناسبة مصحوبًا بممارسة الرياضة والحركة".

حمية الجريب فروت

تركز الحمية على البيض والستيك والسمك والدجاج، مع أكل الجريب فروت أو شرب عصيره. ويدعي أنصار الحمية أنها تقوم على تفاعل كيميائي بين الأطعمة يؤدي إلى حرق الشحوم.

هذه الحمية مرتفعة البروتينات ومنخفضة النشويات، وهي تعارض الأسس الطبية الحديثة للتغذية، التي تشدد على ضرورة تناول كمية ملائمة من الكربوهيدرات والخضر والفواكه. والجريب فروت قد يتداخل مع مجموعة كبيرة من الأدوية، مما قد يؤدي لعواقب خطيرة على الصحة.

وتقول ريهام موسى الديم –وهي أخصائية تغذية علاجية في مؤسسة حمد الطبية في قطر- إن الجريب فروت أو الليمون الهندي اكتشفها الكاهن الويلزي غريفيث هوجرز عام 1750.

وتضيف "هي فاكهة ناتجة من تهجين نوعين من الفواكه هما البرتقال، والبوملي، وتتميز هذه الفاكهة بأنّها تنمو في مجموعات على شكل العنب، ولذلك فقد سميت باسمها الإنجليزي (بالإنجليزية: Grapefruit)، ويتوفر الجريب فروت بألوان مختلفة منها الأصفر، والوردي، والأحمر، والأبيض، أمّا طعمه فقد يكون حامضًا، أو مرّا، أو حلوًا."

وتوضح الأخصائية أن "حمية الجريب فروت وما يسمى أيضًا بحمية هوليوود أو حمية مايو كلينك، هو نظام غذائي لتنزيل الوزن حوالي 5 كيلوغرامات في فتره زمنية قصيرة تتراوح ما بين 5 إلى 10 أيام.

وتشرح "يعود ظهور هذه الحمية في الولايات المتحدة إلى عام 1930، واشتهرت بين المشاهير وفناني هوليوود، ويتمثل هذا النظام في تناول نصف ثمرة الجريب فروت أو شرب عصيرها مع كل وجبة تحتوي على البروتين والدهون بالإضافة إلى الألياف الموجودة في الخضروات مع مراعاة تقليل كمية السعرات الحرارية في اليوم إلى ما يقارب 800 سعرة حرارية في اليوم، أي أقل مما يحتاجه جسم الانسان البالغ السليم يوميًا".

وأكدت الأخصائية أن حمية الجريب فروت "تعتبر غير صحية وخطيرة على صحة الإنسان إذ إن الغذاء الصحي يجب أن يكون متوازنًا في كميته ونوعيته، أي يحتوي على جميع العناصر الغذائية، وهنا نلاحظ افتقار حمية الجريب فروت إلى الكربوهيدرات التي هي المصدر الأساسي لطاقة جسم الإنسان".

وتضيف "مقابل اعتماد الحمية على البروتين والجريب فروت، أيضًا وبسبب أن السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص هي أقل بكثير من حاجة جسم الإنسان يمنع من ممارسة الرياضة!".

حمية الجريب فروت، هي حمية مرتفعة البروتينات ومنخفضة النشويات (الجزيرة مباشر)

وقالت الإخصائية "أجريت بعض التجارب عن الجريب فروت وفقدان الوزن ووجدوا أن الذين يأكلون نصف ثمرة الجريب فروت أو يشربون نصف كوب من عصير الجريب فروت قبل الأكل لمدة 12 أسبوعًا فقدوا وزنًا أكثر من الذين لم يأكلوه".

وأردفت "ولكن يعود السبب إلى أن ثمرة جريب الفروت تعطي إحساسًا بالشبع لأنها وفيرة بالماء مما يجعلك تأكل أقل، فعلميا لا صحة لقول إن الجريب فروت من الأطعمة الحارقة للشحوم والدهون. ولو أن ما يدعونه صحيح فلماذا يتم تقليل السعرات الحرارية في الحمية عن الاحتياج الطبيعي ويتم قطع الكربوهيدرات (النشويات)؟!".

وتضيف "لو اتبعت الحمية ذات 800 سعر حراري بدون الجريب فروت لنزل الوزن، وأيضًا كذلك لو تم استعمال أية فاكهة بديلة عن الجريب فروت بنفس القيمة الغذائية والسعرات الحرارية لنزل الوزن أيضًا".

وأكدت الأخصائية "أن النزول السريع للوزن هو الضرر حيث أنك تصدم الجسم فجأة بهذه الحمية مما يتسبب في اختلال في عمليات الأيض، ما يقود إلى ذلك الشعور بالفتور والدوار وقلة النشاط اليومي".

وأضافت "أثبتت الجمعية الأمريكية للغذاء أن الحرمان بصورة مفرطة في الأكل يأتي بنتيجة عكسية، فالحرمان من الطعام يجعل الإنسان يشعر وكأنه في مجاعة وما أن ينتهي من الفترة المحددة من الحمية يبدأ بالأكل بنهم ويرجع إلى سلوكياته الغذائية الخاطئة، لذلك من الأفضل اتباع غذاء صحي متوازن يقوم بتعديل السلوك الغذائي الخاطئ ويدوم طول العمر".

وقالت "كما أن منع ممارسة الرياضة مع هذه الحمية أكبر دليل على أنها خاطئة، إذ إن ممارسة الرياضة بشكل دوري مهم جدًا ليس فقط من أجل إنقاص الوزن، بل لأن الرياضة لها فوائد جمة للصحة وفي الوقاية من الأمراض ولا تقتصر على أصحاب الوزن الزائد بل ننصح فيها كأخصائيين أصحاب الوزن المثالي، ويختلف نوع الرياضة المناسبة لكل فرد كلا حسب عمره وحالته الصحية".

وتلفت الإخصائية إلى أنه "وجد أيضًا في بعض الأبحاث أن هذه الحمية قد تؤثر على وظائف الكلى خاصة أنها تعتمد على الأطعمة الغنية بالبروتين، مما يؤدي إلى ارتفاع البروتين في الدم والبول وبالتالي إلى التسمم".

وتردف "كما أن الإفراط بتناول الجريب فروت يؤدي إلى ارتفاع فيتامين سي والذي بدوره يساعد على إفراز حمض اليوريك والأكسالات البولية مما يساعد على تكوين حصى الكلى خاصة أولئك الذين يعانون من تكرر تكوين الحصى في الكلى، وبشكل عام أخذ فيتامين سي بكمية أكبر مما يحتاجه الجسم قد يؤدي إلى طفح جلدي وغثيان وإسهال وإرهاق".

وقالت "تفيد رابطة الدواء والغذاء بأن أخذ الجريب فروت يتعارض مع امتصاص كثير من الأدوية مثل أدوية ضغط الدم، الحساسية، القلب، ومضادات القلق والاكتئاب. لذلك يجب استشارة الطبيب وتجنب الجريب فروت مع هذه الأدوية".

وتختم بالقول "إذا كنت من محبي الجريب فروت فاجعلها دائمًا في قائمة غذائك الصحي المتوازن لأنها ستعطيك شعورًا بالشبع بالإضافة إلى قيمتها الغذائية، وليس لأنها حارقة للدهون، وتذكر التوسط والاعتدال في الأكل وهو أساس الصحة فلتجعل ثلثا لطعامك وثلثًا لشرابك وثلثا لنَفَسِك".

حمية أتكينز

ابتكر روبرت أتكينز النظام الغذائي بناء على تجاربه الخاصة بفقدان الوزن، وفي عام 1972 قام بنشر كتاب "دكتور أتكينز دايت ريفولوشن"، الذي باع عشرات الملايين من النسخ. وفي عام 2002 تم نشر كتاب ثانٍ بعنوان "ثورة الحمية الجديدة" ليجعل حمية أتكينز أكثر شعبية من أي وقت مضى.

حمية أتكينز هي حمية منخفضة الكربوهيدرات، وهي تعد حمية رائجة، ولا يوجد دليل جيد على فعاليتها في تحقيق فقدان دائم للوزن، فيما يقول بعض الأطباء إنها قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتقول فاطمة فارس الملي، وهي مساعدة أخصائية التغذية في مؤسسة حمد الطبية في قطر، إن حمية أتكينز هي نظام غذائي قليل الكربوهيدرات (النشويات) وعالي البروتين والدهون. أعده طبيب القلب، دكتور روبرت أتكينز وذكر تفاصيله ومراحله في كتابه الأول "الدايت الثوري للدكتور أتكينز" أو Dr. Atkins Diet Revolution

وتضيف أن لرجيم أتكينز مراحل متعددة من فقدان الوزن والتثبيت، فيبدأ بكمية محدودة من الكربوهيدرات (كحد أقصى 20 غرامًا)، ومن ثم يزيد هذه النسبة بعد أسابيع معينة إما لفقد وزن أقل أو للتثبيت، مع الإبقاء على نسبة البروتين والدهون عالية.

فالغرض من هذا النظام بالمقام الأول، تغير عادات الأكل للمساعدة على فقدان الوزن، من ثم فقدان الوزن، والوقاية من اكتسابه أو تثبيته كمرحلة أخيرة ودائمة.

وشرحت فاطمة أن هذا النظام يعتمد على البروتين والدهون الصحية، مع تخفيض صافي الكربوهيدرات والاعتماد على الخضروات الغنية بالألياف.

وردًا على سؤال "هل خفض الكربوهيدرات وزيادة اللحوم يخفض الوزن؟ " أجابت مساعدة أخصائية التغذية "نعم، عند تناول كمية قليلة من الكربوهيدرات وإحساس الجسم بحاجته للطاقة، يتجه قصرًا لاستهلاك الدهون بدلًا عن الغلوكوز لتوفير الطاقة اللازمة".

وشرحت "من المعروف أن البروتينات تشبع الجسم وتسكن الجوع، إذ إنه يستغرق هضمها فترة أطول في المعدة فتعطي إحساسًا أطول بالشبع، كما أن البروتينات هي مادة بناء للجسم فهي تزيد من عمليات الأيض والحرق، وتستخدم في ذلك كمية كبيرة من الطاقة".

وتردف "هذه الطاقة تعتمد بشكل أساسي في توليدها على حرق دهون الموجودة في الجسم، وبذلك يتم إنقاص المخزون الإجمالي من سعرات الحرارية وخسارة الوزن من الدهون".

حمية أتكينز هي نظام غذائي قليل الكربوهيدرات وعالي البروتين والدهون (الجزيرة مباشر)

وفي جوابها على سؤال "ما أضرار حمية أتكينز؟" قالت "هناك دراسات كثيرة أجريت على رجيم أتكينز وغيره من الأنظمة المنخفضة في الكربوهيدرات والعالية في البروتين، وتباينت هذه الدراسات بين مؤيد ومعارض بسبب احتمال الإصابة بحصوات الكلى والروماتيزم على المستوى البعيد أو الطويل الأجل".

الأضرار قصيرة الأمد، هي أضرار ناتجه عن الانخفاض المفاجئ لكمية الغلوكوز المعتاد في الدم. وهي أعراض: كالصداع والغثيان والإعياء (أو الدوار) والضعف العام ورائحة الفم الكريهة والإمساك أو الإسهال.

وأغلب هذه الأعراض ناتج عن الكيتونات (Ketones) إذ إنه عند انخفاض مستوى الغلوكوز في الدم، ينخفض معه هرمون الأنسولين، ما يجعل الجسم يصدر ما يسمى بالكيتونات كبديل للطاقة عن الغلوكوز. تراكم هذه الكيتونات في الجسم ينجم عنه آثار جانبية كالصداع والغثيان ورائحة الفم الكريهة.

وأضافت أن "انخفاض الكربوهيدرات بشدة ونقص الألياف، تحديدًا إذا ما تحدثنا عن المرحلة الأولى والثانية من حمية أتكينز، يؤدي إلى الإمساك والغثيان. كما أن هناك احتمالية كبيرة لنقص الفيتامينات والمعادن".

وردًا على سؤال "هل تزيد حمية أتكينز خطر أمراض القلب؟" أجابت الأخصائية " هناك جدل كبير فيما يخص تأثير حمية أتكينز على الصحة، وفيما يخص تحديدًا أمراض القلب والأوعية الدموية فهناك دراسات تؤكد على فوائد هذا الرجيم على انخفاض نسبة الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول المفيد. وتحسين الظروف الصحية حتى الخطيرة منها لمريضي القلب وضغط الدم العالي. وأيضًا تساعد انخفاض فرص الإصابة بمرض السكري عن طريق تحسين مستويات السكر في الدم.

وتردف "إلا أنه وعلى النقيض، هناك بعض أبحاث أخرى ترى أنه على المدى البعيد من الممكن أن تزيد حمية أتكينز من خطر الإصابة بأمراض القلب أو بعض أنواع السرطان. ولكن هذا غير واضح أو مؤكد، إذ إن معظم هذه الدراسات التي أُجريت لم تستمر لأكثر من عامين أو أقل. ولهذا علاقة في نوعية الدهون وكميته، فمع الحرص على تناول الدهون الصحية يجب مراجعة الطبيب المتابع".

وردًا على سؤال "هل فقدان الوزن بحمية أتكينز دائم أم مؤقت؟" أجابت بالقول "أشارت الدراسات التي قارنت حمية أتكينز مع غيره من الحميات على أنه الأكثر فعالية لفقدان الوزن على المدى الطويل، إذ إنه يعمل على تغير العادات بالتدريج ومن ثم التثبيت".

وتكمل "مع ذلك فإن الدراسات وجدت أيضًا انخفاضًا في الالتزام بحمية أتكينز بعد فترة من الزمن. وذلك بالطبع نتيجة وجود ثقافة من الأكل الغني بالكربوهيدرات والشائع في مجتمعاتنا. وهذا ليس مستغربًا إذ إن الالتزام بأي نظام غذائي يمثل تحديًا إذا ما كان متماشيًا مع ظروف الشخص وقابلا لتعديل".

وختمت أخصائية التغذية بالقول إن "هناك دراسات أخرى أشارت إلى أن خفض الكربوهيدرات ليس أكثر فعالية من خفض السعرات الحرارية، وخاصة على المدى الطويل، وقد دفع هذا العديد من الباحثين إلى اقتراح أن الأكل الصحي المتوازن المتوافق مع احتياجات الفرد، ونمط حياة صحي لفقدان الوزن، هو الخطة التي يفضل الالتزام بها مدى الحياة".

في الحلقة القادمة نتابع في رحلتنا عن أبرز حميات تخفيف الوزن.

اقرأ أيضًا: قصة الدايت.. الكيتو والديتوكس والملفوف (الحلقة السابعة)