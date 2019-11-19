شاهد: ماذا اكتشف الأطباء عند اقتلاع رئتي أحد المتوفين؟

انتشر على نطاق واسع، مقطع فيديو تم التقاطه بإحدى مستشفيات الصين، يظهر رئتي شخص بعد تدخينه السجائر على مدار 3 عقود، وتبين مدى الضرر الجسيم الذي لحق بهما حتى تحولتا إلى اللون الأسود.

أسود من الفحم

المقطع المصور أظهر رئتي رجل صيني خمسيني (52 عامًا) ظل يدخن السجائر لمدة تتجاوز 30 عامًا، وظهرت رئتاه بلون "أسود من الفحم".

الفيديو الذي سجله الجرّاحون بمستشفى ووشي بيبول في جيانغسو الصينية، شوهد أكثر من 25 مليون مرة على منصات التواصل، واعتبره المستخدمون "أفضل إعلان على الإطلاق لمكافحة التدخين".

المستشفى نشرت الفيديو معلّقة "هل لا تزال لديك الشجاعة للتدخين؟".

المريض الذي كان يعاني من أمراض عدة في الصدر وتم الإعلان عن موته بعد سكتة دماغية، كان قد أوصى بالتبرع بأعضائه بعد الموت، لكن سرعان ما أدرك الأطباء أنهم لن يتمكنوا من ذلك.

خلفيات