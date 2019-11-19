شاهد: البط يكسب قضية أمام المحاكم الفرنسية

للبط المتجمع في حيازة خاصة صغيرة بفرنسا أن يواصل البطبطة.. حسبما ارتأت محكمة فرنسية اليوم الثلاثاء عندما رفضت قبول شكوى الجار من جلبة أحالت حياته جحيما.

قضت محكمة بلدة داكس بأن الضوضاء المنطلقة من سرب مربية الطيور المتقاعدة دومينيك دوت والذي يضم حوالي 60 بطة وأوزة عند سفح جبال البيرينيه بجنوب غرب فرنسا لا تتجاوز الحدود المقبولة.

قالت دوت بعد قرار المحكمة "كسب البط… أنا سعيدة جدا لأني لم أكن أريد أن أذبح بطي".

جاءت الشكوى من جار دوت الذي انتقل من المدينة قبل نحو عام إلى مكان يبعد حوالي 50 مترا عن حظيرة البط.