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منوعات|فرنسا

شاهد: البط يكسب قضية أمام المحاكم الفرنسية

19/11/2019

للبط المتجمع في حيازة خاصة صغيرة بفرنسا أن يواصل البطبطة.. حسبما ارتأت محكمة فرنسية اليوم الثلاثاء عندما رفضت قبول شكوى الجار من جلبة أحالت حياته جحيما.

قضت محكمة بلدة داكس بأن الضوضاء المنطلقة من سرب مربية الطيور المتقاعدة دومينيك دوت والذي يضم حوالي 60 بطة وأوزة عند سفح جبال البيرينيه بجنوب غرب فرنسا لا تتجاوز الحدود المقبولة.

قالت دوت  بعد قرار المحكمة "كسب البط… أنا سعيدة جدا لأني لم أكن أريد أن أذبح بطي".

جاءت الشكوى من جار دوت الذي انتقل من المدينة قبل نحو عام إلى مكان يبعد حوالي 50 مترا عن حظيرة البط.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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