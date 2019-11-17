شاهد: بالطاقة الشمسية.. اليمنيون يتحايلون على أزمة طاقة ولّدتها الحرب

عندما انقطع التيار الكهربائي عن العاصمة اليمنية قبل أربع سنوات عقب نشوب الحرب رأى بعض اليمنيين فرصة في السوق وبدأوا يبيعون الألواح الشمسية.

وازدهر قطاع الطاقة الشمسية وبدأ يغير حياة الناس واستدامة الطاقة في اليمن، البلد الفقير الذي لا تتوفر فيه الكهرباء إلا قليلا في الريف حتى قبل أن يتسبب نشوب الصراع في إعطاب معظم الشبكة الكهربائية في البلاد.

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