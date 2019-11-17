تصرف خطف الأنظار.. كيف استقبلت طفلة أختها المولودة؟ (فيديو)

هذه هي اللحظة الجميلة التي التقت فيها الطفلة الأمريكية "مولي" البالغة من العمر ثلاث سنوات، أختها الصغيرة لأول مرة بالمستشفى في وينوود بولاية بنسلفانيا.
مشهد يخطف الأنظار
- يظهر مشهد خاطف للأنظار، تم تصويره في مستشفى الولادة، الطفلة مولي وهي تحتضن شقيقتها الرضيعة كورا وتبتهج بفخر.
- الطفلة حدثت شقيقتها المولودة بكلمات آسرة، قائلة: لقد خرجتِ للتو من بطن أمي. أنا لن أوقعك أبدًا… لن أسمح لك بالرحيل بعد الآن.
- مولي قالت كلماتها الرائعة عن شقيقتها الجديدة بينما كانت تلاطفها بحنو وتمسح على جسدها الصغير وعلى رأسها وتقبّلها.
- كلمات مولي وتصرفها كان مفاجئًا للحاضرين الذين ربما توقعوا منها الغيرة وليس كل هذا الحب.
- كان هذا هو أول لقاء يجمع مولي بأختها المولودة حين أردات مصورة الفيديو توثيق لحظة الاستقبال، وحظي الفيديو بانتشار واسع على الإنترنت.