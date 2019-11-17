تصرف خطف الأنظار.. كيف استقبلت طفلة أختها المولودة؟ (فيديو)

هذه هي اللحظة الجميلة التي التقت فيها الطفلة الأمريكية "مولي" البالغة من العمر ثلاث سنوات، أختها الصغيرة لأول مرة بالمستشفى في وينوود بولاية بنسلفانيا.

مشهد يخطف الأنظار