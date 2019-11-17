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منوعات|الولايات المتحدة

تصرف خطف الأنظار.. كيف استقبلت طفلة أختها المولودة؟ (فيديو)

17/11/2019

هذه هي اللحظة الجميلة التي التقت فيها الطفلة الأمريكية "مولي" البالغة من العمر ثلاث سنوات، أختها الصغيرة لأول مرة بالمستشفى في وينوود بولاية بنسلفانيا.

مشهد يخطف الأنظار 
  • يظهر مشهد خاطف للأنظار، تم تصويره في مستشفى الولادة، الطفلة مولي وهي تحتضن شقيقتها الرضيعة كورا وتبتهج بفخر.
  • الطفلة حدثت شقيقتها المولودة بكلمات آسرة، قائلة: لقد خرجتِ للتو من بطن أمي. أنا لن أوقعك أبدًا… لن أسمح لك بالرحيل بعد الآن.
  • مولي قالت كلماتها الرائعة عن شقيقتها الجديدة بينما كانت تلاطفها بحنو وتمسح على جسدها الصغير وعلى رأسها وتقبّلها.
  • كلمات مولي وتصرفها كان مفاجئًا للحاضرين الذين ربما توقعوا منها الغيرة وليس كل هذا الحب.
  • كان هذا هو أول لقاء يجمع مولي بأختها المولودة حين أردات مصورة الفيديو توثيق لحظة الاستقبال، وحظي الفيديو بانتشار واسع على الإنترنت.
المصدر : نيوز فلير
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