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قصة الأندلس.. بين الازدهار والنكبة

14/11/2019

حضارة الأندلس، كيف بناها المسلمون، ومن أضاعها من بين أيديهم؟

المصدر : الجزيرة بودكاست
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المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر

شاهد: أستراليا تقتل حوتا "بطيخي الرأس".. ما الأسباب؟

قتل الحوت بطيخي الرأس في أستراليا (موافع التواصل)

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)

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(الجزيرة)
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