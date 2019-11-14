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شاهد: فيل يجلس فوق سيارة.. هل أراد القتل أم إلقاء التحية؟

فيل يجلس فوق سيارة على طرق في تايلند
فيل يجلس فوق سيارة على طرق في تايلند
14/11/2019

لحظة مرعبة عاشها سائق سيارة على طريق جبلي في تايلاند، حين جثا فيل بري ضخم فوق السيارة فكاد يسحقها قبل أن تفر من تحته مع أول فرصة.

جلس فوق السيارة
  • الفيل اعترض طريق سيارة تويوتا رمادية اللون، عند اقترابها من منعطف في ناخون راتشيما بشمال شرق تايلاند، قبل أسبوعين.
  • اندفع الفيل نحو السيارة ليجثو بكامل جسمه الضخم على الجزء الخلفي، محطمًا زجاج النوافذ، كما كسر هيكل السيارة وألحق الضرر بالمرايا.
  • تمكنت السيارة في النهاية من التقدم إلى الأمام بعد المحنة التي استمرت أكثر من دقيقة، عاش فيها سائق لحظات مفزعة.
  • يمكن سماع المرأة التي التقطت الفيديو تقول "هل أنت مجنون؟ يجب أن تكون قد هربت في وقت مبكر قبل أن يحظى الفيل بفرصة للقيام بذلك".
  • مصورة الفيديو: لقد شعرت بالصدمة عندما سار الفيل نحو السيارة وفوجئت أكثر عندما حاول الفيل الجلوس فوقها.
  • المصورة: من حسن الحظ أن السائق تمكن من الفرار بأمان. أريد أن يكون هذا مثالًا لأن الناس يجب أن يبتعدوا عن الأفيال. قد تبدو ودودة لكنها قد تؤذي.
طريقة لتحية السياح
  • قال حراس الحياة البرية في حديقة خاو ياي الوطنية، إن الفيل كان يبلغ من العمر 35 عامًا يدعى ديو.
  • الحراس حذروا السائقين وطالبوهم بتوخي الحذر عند القيادة عبر الطرق الجبلية، حيث تتجول الأفيال في كثير من الأحيان.
  • حارس الحديقة قال إن الأفيال غالبًا ما تغامر بالخروج من الغابة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول عندما ينتهي موسم الأمطار الموسمية في البلاد وتبدأ فترة الجفاف والبرودة.
  • المسؤول طمأن سائقي السيارات أن سلوك الفيل كان مجرد "طريقة لتحية السياح".
المصدر : نيوز فلير
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