شاهد: فيل يجلس فوق سيارة.. هل أراد القتل أم إلقاء التحية؟

لحظة مرعبة عاشها سائق سيارة على طريق جبلي في تايلاند، حين جثا فيل بري ضخم فوق السيارة فكاد يسحقها قبل أن تفر من تحته مع أول فرصة.

جلس فوق السيارة

الفيل اعترض طريق سيارة تويوتا رمادية اللون، عند اقترابها من منعطف في ناخون راتشيما بشمال شرق تايلاند، قبل أسبوعين.

اندفع الفيل نحو السيارة ليجثو بكامل جسمه الضخم على الجزء الخلفي، محطمًا زجاج النوافذ، كما كسر هيكل السيارة وألحق الضرر بالمرايا.

تمكنت السيارة في النهاية من التقدم إلى الأمام بعد المحنة التي استمرت أكثر من دقيقة، عاش فيها سائق لحظات مفزعة.

يمكن سماع المرأة التي التقطت الفيديو تقول "هل أنت مجنون؟ يجب أن تكون قد هربت في وقت مبكر قبل أن يحظى الفيل بفرصة للقيام بذلك".

مصورة الفيديو: لقد شعرت بالصدمة عندما سار الفيل نحو السيارة وفوجئت أكثر عندما حاول الفيل الجلوس فوقها.

المصورة: من حسن الحظ أن السائق تمكن من الفرار بأمان. أريد أن يكون هذا مثالًا لأن الناس يجب أن يبتعدوا عن الأفيال. قد تبدو ودودة لكنها قد تؤذي.

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