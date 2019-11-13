شاهد: ظهور حيوان "الفأر الغزال" بعد اختفاء 25 عاما

نشرت وكالة "فرانس برس" تقريرًا، حول عثور العلماء بالمصادفة على الحيوان المجتّر الآسيوي الصغير "الفأر الغزال" الفيتنامي متجولًا في أحد الغابات، بعد اختفاء أكثر من ربع قرن.

حيوان خجول

مجلة "نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن" العلمية، أوضحت أن العلماء لم يروا أي صور أو إشارات على وجود "الفأر الغزال" النادر على قيد الحياة منذ 25 عامًا، وظنوا أنه انقرض نتيجة الصيد الجائر (غير المشروع).

حيوان "الفأر الغزال" يعد أحد الثدييات التي تعيش فقط في فيتنام، ومعروف عنه "الخجل" فهو لا يلهو كباقي الحيوانات، كما أنه يخاف من الاختلاط بالحيوانات الأخرى، ولأنه خجول وانفرادي فكان العلماء يعثرون عليه بصعوبة.

التقطت كاميرات مراقبة صورا لمجترّ آسيوي صغير في #فيتنام، وهو حيوان لم يره العلماء منذ أكثر من 25 عاما، وفق ما أفادت دراسة نشرت الاثنين في مجلة "نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن".#فرانس_برس pic.twitter.com/fj4hV0rNn5 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 12, 2019

بعد العثور عليه مجددًا، قرر عالم الأحياء الفيتنامي "آن نغوين" وفريق بحثي كبير، إجراء بحث لتناول كيفية صمود هذه الحيوانات طوال تلك المدة، ويعتقد الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات عن هذه الحيوانات.

بناء على دراسات سابقة، اختار العلماء 3 مقاطعات فيتنامية لجمع المعلومات من القرويين، وبناء عليها تم زرع نحو 30 كاميرا مراقبة في الموائل والغابات، وذهل العلماء من رصد 300 زيارة من حيوانات الفأر الغزال لبلدتين.

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