البث الحي
منوعات|فيتنام

شاهد: ظهور حيوان "الفأر الغزال" بعد اختفاء 25 عاما

13/11/2019

نشرت وكالة "فرانس برس" تقريرًا، حول عثور العلماء بالمصادفة على الحيوان المجتّر الآسيوي الصغير "الفأر الغزال" الفيتنامي متجولًا في أحد الغابات، بعد اختفاء أكثر من ربع قرن.

حيوان خجول
  • مجلة "نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن" العلمية، أوضحت أن العلماء لم يروا أي صور أو إشارات على وجود "الفأر الغزال" النادر على قيد الحياة منذ 25 عامًا، وظنوا أنه انقرض نتيجة الصيد الجائر (غير المشروع).
  • حيوان "الفأر الغزال" يعد أحد الثدييات التي تعيش فقط في فيتنام، ومعروف عنه "الخجل" فهو لا يلهو كباقي الحيوانات، كما أنه يخاف من الاختلاط بالحيوانات الأخرى، ولأنه خجول وانفرادي فكان العلماء يعثرون عليه بصعوبة.

  • بعد العثور عليه مجددًا، قرر عالم الأحياء الفيتنامي "آن نغوين" وفريق بحثي كبير، إجراء بحث لتناول كيفية صمود هذه الحيوانات طوال تلك المدة، ويعتقد الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات عن هذه الحيوانات.
  • بناء على دراسات سابقة، اختار العلماء 3 مقاطعات فيتنامية لجمع المعلومات من القرويين، وبناء عليها تم زرع نحو 30 كاميرا مراقبة في الموائل والغابات، وذهل العلماء من رصد 300 زيارة من حيوانات الفأر الغزال لبلدتين.
خلفيات
  • الفأر الغزال هو حيوان صغير بحجم أرنب أو كلب صغير، يمشي على حوافه وله نابان صغيران، ولا يتعدى وزنه 5 كيلوغرامات، وكان ضمن قائمة 25 حيوانًا مفقودًا في البرية.
  • في مايو /أيار ، أصدرت هيئة خبراء التنوع البيولوجي التابعة للأمم المتحدة ، والمعروفة باسم IPBES، تقريرًا تاريخيًا يحذر من أن ما يصل إلى مليون نوع يواجه خطر الانقراض بسبب تأثير البشرية على الكوكب، والضغط الهائل من النمو السكاني على حسباب الغابات والموائل الطبيعية. 
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
المزيد من منوعات

التحقيق في جريمة قتل على يد أكلة لحوم البشر في برلين.. ما القصة؟

المحققون في العاصمة الألمانية برلين يجرون تحقيقا في اشتباه بارتكاب جريمة قتل جنسي مع وجود أدلة على أكل لحوم البشر

شاهد: أستراليا تقتل حوتا "بطيخي الرأس".. ما الأسباب؟

قتل الحوت بطيخي الرأس في أستراليا (موافع التواصل)

نجاة أمريكية من الموت بأعجوبة بعد دفعها تجاه قطار قادم (فيديو)

لحظة دفع السيدة أمام عجلات القطار (موافع التواصل)

صبغة شعر رودي جولياني محامي ترمب تثير ضجة (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)