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رولا خلف أول امرأة تتولى رئاسة تحرير صحيفة فايننشال تايمز

رولا خلف، رئيس تحرير فايننشال تايمز
رولا خلف، رئيس تحرير فايننشال تايمز
12/11/2019

أصبحت رولا خلف المولودة في لبنان أول امرأة تتولى رئاسة فايننشال تايمز منذ بدء إصدار الصحيفة قبل 131 عاما خلفا لرئيس التحرير ليونيل باربر الذي يترك المنصب في يناير/كانون الثاني.

التفاصيل
  • انضمت خلف للصحيفة قبل 20 عاما وشغلت مناصب نائب رئيس التحرير ورئيس تحرير الشؤون الخارجية ورئيس تحرير شؤون الشرق الأوسط.
  • وسعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى زيادة عدد القراء من النساء وكذلك المحررات في الصحيفة.
  • وقالت رولا: شرف كبير تعييني رئيسة لتحرير فايننشال تايمز أعرق مؤسسة صحفية في العالم.
  • رولا: أتطلع لاستكمال إنجازات ليونيل باربر الاستثنائية وأشعر بالامتنان لإرشاداته طوال السنين.
  • وبذلك ستنضم رولا إلى كاثرين فاينر رئيسة تحرير صحيفة الغارديان لتكون ضمن قلة من النساء يتولين رئاسة تحرير صحف كبرى في بريطانيا.
  • وقبل انضمامها لصحيفة فايننشال تايمز عام 1995، عملت رولا في مجلة فوربس في نيويورك وهي حاملة لشهادة الماجيستير من جامعة كولومبيا.
  • وسيترك باربر المنصب بعد 14 عاما من توليه رئاسة التحرير وبعد 34 عاما على انضمامه لصحيفة فايننشال تايمز التي تطبع أوراقها باللون البرتقالي الفاتح.
  • وتجاوزت الصحيفة حد المليون قارئ هذا العام وفاقت نسبة المشتركين فيها عبر الإنترنت 75 بالمئة من إجمالي التوزيع.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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