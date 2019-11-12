رولا خلف أول امرأة تتولى رئاسة تحرير صحيفة فايننشال تايمز

أصبحت رولا خلف المولودة في لبنان أول امرأة تتولى رئاسة فايننشال تايمز منذ بدء إصدار الصحيفة قبل 131 عاما خلفا لرئيس التحرير ليونيل باربر الذي يترك المنصب في يناير/كانون الثاني.

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