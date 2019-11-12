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تقرير: الالتهاب الرئوي يقتل طفلا كل 39 ثانية

12/11/2019

قالت وكالات صحية عالمية اليوم الثلاثاء إن الالتهاب الرئوي أدى لوفاة أكثرمن 800 ألف طفل العام الماضي أي طفل كل 39 ثانية رغم أن المرض قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه في الغالب.

الوباء المنسي
  • وفي تقرير حول ما وصفوه "بالوباء المنسي"، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وهيئة إنقاذ الطفولة وأربع وكالات صحية أخرى الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية من المرض وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه.
  • وقال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات: حقيقة أن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم تبعث على الصدمة.
  • كيفن واتكينز الرئيس التنفيذي لهيئة إنقاذ الطفولة: ملايين الأطفال يموتون بسبب الحاجة إلى اللقاحات والمضادات الحيوية المتاحة بأسعار معقولة والعلاج العادي بالأوكسجين.
  • واتكينز: هذا وباء عالمي منسي في حاجة إلى استجابة عالمية عاجلة.
ما هو الالتهاب الرئوي
  • الالتهاب الرئوي أحد أمراض الرئة الناجمة عن البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات.
  • ويمكن الوقاية من هذا المرض باللقاحات وعلاجه بالمضادات الحيوية أو بالأوكسجين في الحالات الأكثر حدة لكن الوصول إلى هذه الوسائل في البلدان الفقيرة يكون محدودا في الغالب.
  • وكان أكثر من نصف وفيات الأطفال الناجمة عن الإصابة بالالتهاب الرئوي العام الماضي في نيجيريا والهند وباكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومعظمهم رضع لم يبلغوا عامهم الثاني.
  • وقال التقرير إن الالتهاب الرئوي هو السبب في 15 بالمئة من وفيات الأطفال دون الخامسة لكنه لا يحصل سوى على ثلاثة بالمئة من الإنفاق على أبحاث الأمراض المعدية وهي نسبة قليلة مقارنة بالأموال المخصصة لأمراض أخرى مثل الملاريا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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