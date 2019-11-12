تقرير: الالتهاب الرئوي يقتل طفلا كل 39 ثانية

قالت وكالات صحية عالمية اليوم الثلاثاء إن الالتهاب الرئوي أدى لوفاة أكثرمن 800 ألف طفل العام الماضي أي طفل كل 39 ثانية رغم أن المرض قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه في الغالب.

الوباء المنسي

وفي تقرير حول ما وصفوه "بالوباء المنسي"، حثت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وهيئة إنقاذ الطفولة وأربع وكالات صحية أخرى الحكومات على زيادة الاستثمار في اللقاحات للوقاية من المرض وفي الخدمات الصحية والأدوية لعلاجه.

وقال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي لتحالف جافي للقاحات: حقيقة أن هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه وعلاجه وتشخيصه بسهولة لا يزال أكبر قاتل للأطفال الصغار في العالم تبعث على الصدمة.

كيفن واتكينز الرئيس التنفيذي لهيئة إنقاذ الطفولة: ملايين الأطفال يموتون بسبب الحاجة إلى اللقاحات والمضادات الحيوية المتاحة بأسعار معقولة والعلاج العادي بالأوكسجين.

واتكينز: هذا وباء عالمي منسي في حاجة إلى استجابة عالمية عاجلة.

ما هو الالتهاب الرئوي