شاهد: سمكة بوجه إنسان تثير جدلا في الصين

أثارت سمكة بوجه يشبه وجه الإنسان في إحدى بحيرات الصين، ذهول مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لها خلال اليومين الماضيين.

سمكة غريبة

سائحة رصدت السمكة غريبة الشكل والتقطت لها الفيديو ومدته 15 ثانية، في بحيرة قرب مدينة كونمينغ جنوبي الصين، وفق صحيفة ذا صن البريطانية.

الفيديو يظهر السمكة من نوع "الكارب" ويطلق عليها أيضًا "المبروكة"، وهي تصعد للسطح، وتطفو رأسها فوق الماء عند حافة البحيرة، لتظهر على وجهها نقطتان باللون الأسود تشبهان العينين، وشريطان عموديان يشبهان جانبي الأنف، وخط أفقي يشبه الفم.

يمكن سماع صوت السائحة في الخلفية تقول "لقد تحولت السمكة إلى جنيّة".

الفيديو أثار حيرة رواد الإنترنت عندما نُشر على موقع Weibo، وهو النسخة الصينية من تويتر.

العديد من المعلقين قالوا إنها مخيفة، وآخرون تساءلوا كيف يجرؤ أحد على أكلها؟! فيما شكك آخرون في حقيقة الفيديو واعتبروه مفبركًا.

#News: Fish with 'human face' spotted in lake – and it's really creeping people out. A visitor to a village outside the city of Kunming in south China captured a video of this creepy carp. pic.twitter.com/dxMePpkjhN — Southern Staying 🏡 (@SouthernStaying) November 9, 2019

خلفيات

في عام 2016، تسببت سمكة مشابهة في ضجة كبيرة في مدينة ووجانغ بمقاطعة هونان بوسط الصين.

معلم بمدرسة ابتدائية يدعى تشيو شياو هوا، اصطاد السمكة، وقال إنه لم يسبق له أن رأى مثيلًا لها خلال 20 عامًا من صيد الأسماك.

"هوا" أشار إلى أنه على الرغم من أنه كان يخطط لأكلها، لكنه تراجع وقرر الاحتفاظ بها في منزله.

من المعروف أن هواة جمع التحف الصينيين على وجه الخصوص يدفعون مبالغ كبيرة مقابل الحيوانات والنباتات الفريدة والنادرة.

تم الإبلاغ عن مشاهدة هذا النوع من الأسماك أيضًا في تايوان والمملكة المتحدة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

في عام 2011 ، فوجئ سكان مقاطعة ييلان بشمال شرق تايوان بالعثور على أسماك ذات سمات بشرية مشابهة، في إحدى البحيرات.

في عام 2010، بلغت قيمة أسماك تحمل "وجهًا إنسانيًا" اكتشفها أحد البريطانيين، 40 ألف جنيه إسترليني.

https://twitter.com/technological40/status/1193650472311128065?ref_src=twsrc%5Etfw