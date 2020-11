شاهد: سمكة بوجه إنسان تثير جدلا في الصين

أثارت سمكة بوجه يشبه وجه الإنسان في إحدى بحيرات الصين، ذهول مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو لها خلال اليومين الماضيين.

#News: Fish with 'human face' spotted in lake – and it's really creeping people out. A visitor to a village outside the city of Kunming in south China captured a video of this creepy carp. pic.twitter.com/dxMePpkjhN

— Southern Staying 🏡 (@SouthernStaying) November 9, 2019