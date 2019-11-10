بمخالبها.. قطة تتدخل وتنقذ رضيعا من سقوط مميت [فيديو]

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لقطة تنقذ رضيعًا من سقوط مميت من أعلى درج شديد الانحدار، وحظي التسجيل المصور بانتشار واسع خلال الأيام الماضية.

بطولة قطة

الفيديو التقطته كاميرا المراقبة في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وانتشر قبل 3 أيام.

المقطع يظهر الطفل وهو ينزل من فوق كرسي ثم بدأ يحبو باتجاه الدرج، وسرعان ما تدخلت القطة وقفزت مسرعة لإنقاذ الرضيع، فيما كان الوالدان متغيبان.

القطة وتدعى "جاتوبيلا"، اعترضت طريق الطفل ووقفت في مواجهته أمام الباب المفتوح الذي يقود إلى الدرج شديد الانحدار، واستخدمت مخالبها لإجبار الطفل على التوقف وتغيير مساره بعيدًا عن الخطر.

دهشة الأم