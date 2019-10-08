فلسطينية كفيفة تحصل على إجازة سند متصل في تلاوة القرآن [فيديو]

تتنافس عائلة الفلسطيني سهيل أبوشحمة من قطاع غزة، على حفظ القرآن الكريم، إذ أضحت تحمل لقب "عائلة القرآن".

وحصلت ابنة أبوشحمة على سند متصل عن رسول الله في تلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، وهي الابنة الثالثة التي تحفظ القرآن.

والإجازة هي شهادة من الشيخ المجيز للطالب المجاز بأنه قد قرأ عليه القرآن كاملًا غيبًا مع التجويد والإتقان والتفريق بين المتشابهات. وبالحصول على تلك الإجازة يكون القارئ قد اتصل إسناده بالنبي محمد وصار ضمن سلسلة الناقلين للقرآن بالسند المتصل.

بصيرة "شمس" وحفظ كتاب الله

بلغة "برايل"، أشرقت شمس القرآن في قلبها، وكانت البصيرة أقوى من حدة البصر، وبإصرار وعزيمة استطاعت شمس سهيل أبوشحمة ذات الـ 17 ربيعًا، حفظ كتاب الله.

مرت شمس بصعوبات كبيرة وتحديات من أجل إجازة السند المتصل.

حصلت على دورات في تجويد قراءة القرآن الكريم وهي: "تأهيلية وعليا وقراءة ابن كثير"، وقرأت القرآن كاملًا بالسند على يد الشيخ محمد القريناوي منذ يوليو/ تموز 2018.

شمس حصلت على إجازة سند متصل في قراءة القرآن الكريم خلال عامين فقط (الجزيرة مباشر)

أبرز ما قالته شمس:

درست الابتدائية والإعدادية في مدرسة "النور والأمل" للمكفوفين، كما درست الثانوية بمدرسة عكا والتي لم تكن مخصصة للمكفوفين.

بدأت بحفظ كتاب الله منذ الصغر وكان والدي يتابع معي، وتعلمت أحكام التجويد التطبيقية والنظرية.

تعلمت في البداية الأحكام من خلال التشجيع والترغيب ومن ثم بدأتُ بالحفظ، ففي عمر 7 سنوات أكملت حفظ خمس أجزاء من المصحف، وذلك في المسجد القريب من البيت.

أكملت الحفظ في البيت، وعندما بلغت 12 عاما أتممت حفظ كتاب الله كاملًا، من خلال الحفظ والتحفيز ماديًا ومعنويًا.

واجهت الكثير من الصعوبات مع والدي في التعلم، وتغلبت على الصعاب مع والدي من أجل الحفظ، خاصة أن المصحف لم يكن موجودًا بطريقة برايل.

أبي كان يُحفظني كتاب الله بطريقة التلقين وكان يجلس لساعات طويلة نستمع إلى الشيخ القارئ محمد المنشاوي بصحبة الأطفال.

كان الشيخ يقرأ بينما يعيد الطفل الصوت، ثم كنت أعيد الآية الكريمة مرة أخرى، وكان هذا صعبًا أن أستمع الي الآية أكثر من مرة ومن ثم أحفظها.

طموحي أن أكون مقرئه من مقرئات الأمة العاملات وأن أنفع ديني ووطني.

الإعاقة ليست عائقًا، وأنا أفتخر بها، فقد صنعت مني إنسانة ذات عزيمة صلبة وإرادة قوية تهتز لها الجبال، وهذه رسالتي لذوي الإعاقة بأن تثق بالله وبنفسك وبأهلك ومن حولك، كي تصل إلى طموحك.

شمس استعانت بطريقة برايل في حفظها للقرآن وأتمته وهي في عمر الـ 12 عامًا (الجزيرة مباشر)

تفوق دراسي

أتمت شمس حفظ كتاب الله كاملًا بالأحكام وبالقراءة والصوت الواضح، وحققت تفوقًا دراسيًا أيضًا، حسبما قال والدها.

والد شمس:

شمس لديها ذكاء كبير، فقد توقعت أن تحفظ القرآن بسرعة، وقد كرست وقتها لحفظ كتاب الله في أسرع وقت، وكانت تحافظ على تفوقها ونجاحها في المدرسة أيضًا.

لاحظ معلمها في المدرسة أن قراءتها للقرآن جميلة ومخارج حروفها وصفات الأحرف قوية.

الشيخ هاني العلي مقدم برنامج "إتقان السند" الذي يبث عبر إذاعة القرآن الكريم التعليمية- صوت الجامعة الإسلامية، أجاز لابنتي شمس السند المتصل عن رسول الله في تلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

شمس حافظت على تفوقها الدراسي وتسمى عائلتها بـ "عائلة القرآن" (الجزيرة مباشر)